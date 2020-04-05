انهارده كل بيت عنده مهمة كبيرة في محاربة فيرس كورونا، كل أم بتاخد الإجراءات اللازمة واللي تقدر عليها علشان تعقم بيتها وتحمي عيلتها من خطر كورونا Covid-19 المنتشر في العالم كله.

وزي ما كل بيت بيقوم بالمهمة دي، فيه مهمة زيها وعلى مستوى أكبر، بيقوم بيها خط دفاعنا الأول، وهما كل فرد في الأطقم الطبية، سواء ممرضين أو دكاترة أو حتى العاملين والموظفين في المستشفيات.



علشان كده “ديتول مصر” قرروا يساندوا خط دفاعنا الأول ده بطريقتهم، وبدأوا بمستشفى “أبو الريش الياباني” ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

“ديتول مصر” قررت توفير كل اللازم من منتجات “ديتول” لتطهير مستشفيات أبو 57357 وأبو الريش الياباني علشان يساعدوهم يقدموا أعلى درجة ممكنة من الحماية والتعقيم، وده اللي هيساعد المستشفى في إنها تكمل العلاج وتقديم الخدمات الطبية.



مستشفيات 57357 وأبوالريش الياباني هي مستشفيات بتقدم خدماتها كل يوم لمئات الأطفال وبتستقبلهم هما وأمهاتهم وعائلاتهم، وده اللي بيخلي الحفاظ على تعقيم وتطهير المكان دة مهم جدًا للألاف مش بس من القاهرة، لكن كمان من كل محافظات مصر، ومستشفيات زي دي بتواجه كل يوم ظروف صعبة علشان تقدر تكمل بنفس المستوى بسبب الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، علشان كدة “ديتول” قررت تدعمهم بجزء مهم جدًا وهو التطهير والتعقيم.



في كل بيت بنقوم بدورنا في محاولات التعقيم والتطهير، والدولة والحكومة بتقوم بدورها في محاربة الفايرس بأشكال كتيرة ومختلفة، وعلشان كدة كمان كل شركة ليها دور تجاه المجتمع اللي عايشين فيه، ودة اللي بدأت بيه شركة “ديتول مصر” ونتمنى من باقي الشركات إنها تشتغل على مبادارات أكتر زي دي، لان الوقت اللي إحنا فيه ده، مطلوب من كل فرد وجزء من المجتمع إنه يقوم بدور حتى لو كان صغير.. لكن أكيد هيكون مؤثر.





أنت كمان تقدر تساعد وتدعم المستشفيات في الأوقات دي!

تقدر تتبرع لمستشفى أبو الريش الياباني على حساب ٢٢٢٢ بجميع فروع البنك الأهلي، فوري، أو من خلال رسالة قصيرة على رقم 9501

وكمان تقدر تتبرع لمستشفى 57357 من خلال فوري أو الحساب البنكي في كل البنوك المصرية من خلال الرابط ده https://bit.ly/2UzBxVS اللي هتلاقي فيه كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها





وماتنساش #خليك_في_البيت

#صحتنا_في_ايدينا

