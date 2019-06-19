كاس الأمم إفريقيا هيبدأ كمان كام يوم ومعظمنا خلاص جاب التذاكر وبيستعد ليوم الجمعة. وكتير مننا (كمشجعات بنات) لازم يعملوا استعدادات وتحضيرات معينة لو هيروحوا الاستاد. وبما ان في بنات كتير هيخوضوا التجربة دي لأول مرة السنة دي، قلنا نساعدهم ونقولهم شوية من التحضيرات دي:

١- روحي بدري (أكتر من البدري بتاع باقي الناس)

الاستاد وبطولة افريقيا يعني زحمة أبدية. وزحمة يعني اغماءات، تحرشات، تخبيطات، وكل الحاجات الجميلة اللي قلبك يحبها دي، فأكير فرصة ليكي ان تتجنبي الكلام ده هو انك تروحي بدري (أوي) قبل حتى ما البوابات تفتح وقبل ما الناس تبدأ تتجمع. عشان بمجرد ما البوابات تفتح تكوني من أوائل الناس اللي تدخل.

٢- مياه كتير (أوي)

مش محتاجة تبرير النقطة دي، المفروض يكون طبيعي في الجو اللي احنا فيه ده اننا نشرب مياه كتير. بس في ناس بتنسى تشرب مياه في زحمة اليوم وتنطيطه وحماسهم انهم هيشوفوا محمد صلاح وكدة، بس مع زحمة اليوم المرعبة، ودرجة حرارة الخط الاستوائي اللي احنا فيها دي، لو مشربناش مياه كتير، هيغمى علينا قبل ما الماتش يبدأ.

٣. متقليش في الميك اب والألوان

وده مش عشان أي حاجة غير أنه غالبًا هيسيح قبل ما البوابة تفتح وهيكون الشكل مرعب جدًا بالذات لو عاملة وشك كله بألوان العلم. العادي البطولة السنة دي جاية في عز الصيف، والصيف السنة دي جاي من حتة تانية في الكوكب، فأي حاجة قابلة أنها هتسيح، هتسيح لا مفر. فمفيش فايدة من المقاومة. درجة الحرارة يوم الجمعة (يوم أول ماتش) ٣٨ وده معناه اننا هنحس انها ٥٠ طبعًا، يعني مش بس الميك آب والألوان اللي هيسيحوا، احنا نحمد ربنا لو احنا نفسنا مسيحناش.

٤. بلاش شياكة أوفر

مفيش أي مانع تكوني فاشونستا في أوي موقف تاني في السنة، بس يوم الستاد ده بالذات، أولويتك الوحيدة هي الراحة والخفة. يعني أخف لبس وأريح running shoes عندك، حتى لو مش لايقين على بعض. عشان -زي ما قولنا- درجة الحرارة، مع الزحمة، مع المجهود اللي هتبذليه من مشي وتنطيط ووقفة وصريه وخضة، هيحسسوكي انك واقفة في حضن الشمس مش في الاستاد عادي، فمتصعبيش الموضوع على نفسك وتلبسي لبس يحررك أكتر أو جزمة تتعبك، انتي كدة كدة هتتعبي عامة.

٥. متروحيش لوحدك (مهما كنتي مستقلة بذاتك وintrovert)

يوم الماتش ده مش بيكون الماتش بس، ده يوم طويل ومجهد لأبعد الحدود الممكنة. هيكون في أوقات كتير هتقفي فيها مبتعمليش حاجة، غالبًا وللأسف هيجي عليكي وقت تتعبي فيه وممكن تدوخي من الحر والوقفة والزحمة، فوجود حد معاكي مهم مش بس عشان يكون في معاكي صحبة وتنبسطي، ده ضروري عشان لو لأي سبب حصلك حاجة (ودي حاجة بتحصل كتير) محدش هيحلقك لو كنتي لوحدك، وعلى قد ما شعب مصر جدع، في الزحمة دي محدش بساخد باله من حد، فلازم تمشي بمبدأ “فرق، تسد”.

آخر نصيحة وأهم نصيحة هي انك تتبسطي. عشان دي مش بتحصل كل سنة، ومش أي ماتش. كتير مننا فاكر الحماس اللي كنا حاسين بيه آخر مرة البطولة اتلعبت عندنا في مصر، الجو في الشوارع أصلًا بيكون ملوش مثيل، فما بالكوا في قلب الأحداث في الاستاد، فانتهزي الفرصة انك تستمتعي بالفرصة دي على قد ما تقدري.

وده السبب اللي خلانا نعمل قايمة التحضيرات دي لنفسنا وليكوا، عشان نقدر نستمتع بالتجربة قدر الإمكان من غير ما نسيب أي حاجة ملهاش لازمة تبوظ اليوم علينا. فحضروا نفسكوا كويس، عشان محتاجين قلوب من حديد تشجع!