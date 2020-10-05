عشان إحنا في identity magazine عارفين المعاناة بتاعة إنكم كل يوم في الشغل مش عارفين تفطروا إيه، قررنا نشارك معاكم اللي وصلنا ليه في الموضوع ده بعد وقت كتير وتجارب سيئة أكتر. تحت في خمس أماكن لذاذ وأكلهم حلو وأسعارهم لطيفة مش هتزهقوا منهم ومافيهمش اختراعات خالص!

Bon Appetit



ده أحسن سندوتش بانيه هتاكلوا بعد البانيه البيتي. أيوه هو بون أبتيت اللي كنا بناكل منه بعد التمرين في النادي. المكان لسه محافظ على جودته وكمياته وأسعاره وعمره ما بيجلي. لما تطلبوا منه لازم تجربوا برضه الchampion اللي بيكون سبايسي شويه ومختلف عن البانيه العادي!



سريانا



لو بتحبوا الأكل الشامي، مينفعش ماتبقوش عارفين سريانا الدقى. المكان الصغير ده بيعمل أحلى مناقيش جبنة وزعتر في الدنيا. عندهم منقوشة اختراع اسمها توشكى (جبن ولحمة مفرومة متبلة) هتتحول لإدمان بعد أول مرة. الفراخ البروستد والشاورما والبيتزا عندهم برضه من الحاجات القوية!



قدرة



قدرة في الزمالك نجح في فترة قصيرة إنه يبقى من أحسن أماكن الفطار في القاهرة. بيعملوا سندوتشات كل حاجة من أول الفول والطعمية لغاية الاختراعات الحلوة زي بطاطس بالبابا غنوج والجبنة زعتر وطماطم. الحلو برضه في قدرة هو إن العيش (سواء شامي أو بلدي) دايمًا صابح عشان بيتخبز اصلًا عندهم في المحل يوميًا.

سمسمة



احنا عارفين إن سمسمة معروف لمعظم الناس بس اللي مش معروف، إن الأحلى عندهم هو الحواوشي. حواوشي سمسمة بيتعمل عالفحم وبيجي دايمًا مظبوط وسخن و حجمه محترم. وسعره مناسب جدًا لأكل يتجاب مرتين في الأسبوع لما تحب تدلع نفسك في الشغل. الجمبري برضه عندهم حلو اوي.

التابعي



لو حنيت للفطار بتاع زمان برضه، افتكر إن التابعي لسه موجود ولسه محافظ على مستواه. المنيو بسيط ومافيهوش اختراعات كتير بس لطيف. جربنا الطعمية الكيزر والبطاطس والفول كانوا فعلًا حلوين. ميزته كمان إنه بيجي بسرعة و فروعه كتيرة.

حاولنا ننوع في الاختيارات اللي جبنهالكم عشان لو هتطلبوا أكل في الشغل في وقت الفطار أو الغدا أو لو حتى زهقانين وعايزين تتسلوا في حاجة سريع. عرفونا في الكومنتس بتحبوا تفطروا منين؟