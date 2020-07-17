عارفة لما بتكوني قاعدة في أمان الله وفجأة تلاقي ضفرك اتكسر والموضوع بيقلب مناحة مش عشان دي حاجة بتوجع وخلاص بس عشان ربنا أدرى انت قعدتي قد إيه تطوليهم وتحافظي عليهم، بس يا ريتها جت على قد كده ده أنتي كمان شوية هتلاقي ماما داخلة تقولك أحسن عشان لو كنتي عملت كذا وكذا (اللي قالت لك عليه وانت طنشتيه يعني) مكانش ده حصل

بصي إحنا مش عايزين نعيش في السيناريو ده كتير عشان عمرنا ما هنخلص منه، إحنا عايزين نتجنبه أصلّا من غير زعيق ماما أو ضفرك اللي إتكسر وبوظ المظهر العام

فعلشان نعرف نهتم بضوافرنا بقى جمعنا ليكي أهم الحاجات اللي لازم تأخذي بالك منها عشان ضوافرك تبقى أقوى وأحلى

لما تيجي تبردي ضوافرك لازم تحددي إتجاه واحد بس

خلاص لاقيتي حلقة المسلسل اللي انت عايزاها وأخذتي المبرد بتاعك معاكي؟ تمام، يبقى دلوقتي لازم تختاري عايزة تبردي في أني إتجاه وده قرار مهم على فكرة عشان هو إتجاه واحد بس ومش هيتغير

طب ليه؟ عشان لو بردتي في اتجاهين هتبوظي ضوافرك لأن ده بيسيب فيها خطوط مش لطيفة غير إنه بردو بيكسرها

المياه الساقعة بتنشف المانيكير بسرعة

بعد ما بردنا وخلصنا ممكن تحبي تحطي مانيكير، تمام.. بس بعد ما تختاري لون وتحطي وخلاص كله تمام في حاجة مهمة أوي لازم تعمليها

هتحطي إيديك في مياه ساقعة لأن ده بيخلي المانيكير ينشف أسرع، بس طبعّا هتستني دقيقتين كده الأول عشان تعبك ميروحش على الفاضي

لو عايزه ضوافرك تبقى أقوى لازم تركزي في أكلك

فاكرة لما قعدنا حبة حلوين نعيط على ضوافرنا اللي اتكسرت فوق؟ أهو النصيحة دي احتمال كبير تخليهم مايتكسروش تاني

عشان تقوي ضوافرك المفروض تشربي مياه كتير وتكلي خضار اكتر من اللي بتاكليه دلوقتي وأهم حاجة وانتي بتأكلي إنك تركزي على الأكل اللي مليان ماغنسيوم وزنك زي المكسرات والسبانخ والحبوب زي الشوفان والعدس، وأهو منه ضوافرك بقيت أقوى ومنه دايت عشان هنبدأ ننزل تاني

الزيوت ثم الزيوت ثم الزيوت

ولو أمك اديتك زيت تحطته يا علي

طبعّا مش محتاجين نقولك إن الزيوت دي من أهم الحاجات اللي ممكن تاخدي بالك منها وانتي بتهتمي بضوافرك، الزيوت دي هي اللي بتقوي ضوافرك ولو في حاجة في لونهم الزيوت هي اللي هترجع لهم لونهم الأصلي

لو عندك زيت مفضل أو حاجة انت عايزة تجربيها حطيها لأن الزيوت ملهاش كاتالوج بس طبعّا أهم الزيوت الموجودة هي زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو

حطي توب كوت قبل لون المانيكير

أيوه إحنا عارفين أنه العادي هو أننا نحط اللون وبعديه التوب كوت بس لو عملتي العكس هتكوني بتحمي ضوافرك من الآثار السلبية للمانيكير ده غير إنك هتبقي حافظتي على لونهم الطبيعي

ماتغسليش إيديكي بمايه سخنة

المياه الساقعة مش بس بتنشف المانيكير على فكرة، المياه الساقعة أحسن حاجة نغسل بيها إيدينا عمومّا لأن المياه السخنة بتخلي ضوافرك اضعف وبتخليهم يتكسروا بشكل أسهل، فالأحسن إنك تتجنبيها وتغسلي أديكي بمياه ساقعة ولو منفعش يبقى مياه دافئة سنة

ولو عايزة تعرفي إزاي تأخذي بالك من ضوافرك من أول خطوة لأخر خطوة، شوفي رأي متخصص

لو عجبتكم النصائح ديه قولوانا تحبوا نصائح عن إيه تاني؟