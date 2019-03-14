شادي سرور إنضم لموجة dissing محمد رمضان و نزل أمبارح Facebook بوست بيهاجمه فيه عشان هينزل أغنية جديدة.

ليه؟ حقيقي محدش فاهم!

البوست ده “تحذير” من شادي سرور لمحمد رمضان أنه لو عظم من نفسه تاني في الأغنية الجديدة هينزل بديس تراك “Diss track” يقعده بيها في البيت كتير.

وبعدين “بيحذروا” تاني من الغرور بأنه يقوله “لو أنت نمبر وان، أنا أول واحد”.

طيب، مراجعة بسيطة كدة عشان نتأكد أننا فهمنا:

1- شادي سرور بيحذر محمد رمضان أن هو (شادي سرور) هيقعده هو (محمد رمضان) في البيت.

2- شادي سرور بينفر محمد رمضان من الغرور وأنه بيقول على نفسه “نمبر وان” بأنه بيقول على نفسه “أول واحد” اللي هي نفس المعنى.

هممممم..

ليه محمد رمضان؟

بغض النظر عن محتوى بوست شادي الغير مفهوم وغير منطقي، و مش دفاعًا عن محمد رمضان ولا أي حاجة بس هو سؤال وجيه الحقيقة. إشمعنا محمد رمضان؟

شادي مش أول واحد يهاجم محمد رمضان بدون سابق إنذار، كلنا فاكرين (بنحاول ننسى) صراع “الكوبرى والأسد” اللي دار بين بشرى ومحمد رمضان آخر السنة اللي فاتت واللي بدأ بتنزيل بشرى لفيديو أغنيتها “كوبرى” اللي كان كله تلميحات مسيئة عن محمد رمضان (ده غير تعذيب الحيوانات العابر طبعًا).

مش بس بشرى، مجدي شطة كمان حاول يدرب عضلات ال Dissing بتاعته أما نزل فيديو أغنية “مفيش فينا نمبر وان” بيتريق فيها على محمد رمضان وبشرى كمان. ليه؟ بردو محش فاهم!

ليه بقى؟ ليه قررنا نستكشف ثقافة الDissing فجأة؟ وليه كله بيجرب في محمد رمضان؟

مش شرط ندعم المحتوى اللي محمد رمضان بيقدمه، بس مفيش إنكار أن محمد رمضان تمكن من نحقيق نجاح ساحق في أكتر من مجال. وسواء معجبين بيه أو لأ، موافقينه في الطريقة اللي بيعبر بيها عن نفسه أو لأ، هل ده يدينا الحق نهاجمه؟

محمد رمضان مردش على بوست شادي سرور وربنا يستر على رده بقى (إذا رد). إحنا الحقيقة مش متطلعين له خالص.

مش التنمر كان بيسبب الإنتحار ولا إيه اللي حصل؟

معظمنا سمع طبعًا عن الفيديو بتاع شادي سرور اللي بيتكلم فيه عن أنه هينتحر بسبب أن “الناس بتهاجمه”. ملحوق طبعًا ببوست وفيديو تاني تقريبًا عن نفس الفكرة، أنه تعبان من كتر ما الناس بتهاجمه و مش متقبلاه وبتتنمر عليه.

حاسة أني مش محتاجة أوضح الجزء المثير للسخرية في الموضوع من كتر ما هو واضح!

إزاي كاره البلد والناس والدين كمان عشان التنمر والهجوم الغير المبرر وفي نفس الوقت بتهاجم محمد رمضان بنفس الطريقة اللي كانت مخلياك هتنتحر؟

هنقول تاني؛ ده مش دفاع عن محمد رمضان ولا هجوم على شادي سرور ولا أي حاجة ليها علاقة بالإتنين، إحنا بنحاول نفهم إيه اللي بيحصل ده، أو بمعنى أصح ليه بيحصل؟! يعني في ايه؟ للدرجة دي مفيش أي حاجة مفيدة تتعمل غير أننا ننقي ناس بشكل عشوائي نرمي عليها كلام أو نهاجمها بشكل مباشر عشان “كيفنا كدة”؟

السوشيال ميديا دي مش حوش المدرسة يا جماعة مش طبيعي ان كل شوية واحد يفرض عضلاته على التاني واحنا نقعد نتفرج. ده حتى حوش المدرسة كان بيبقى قيه مدرسين بيعاقبوا اللي يتخطى حدوده.

اللي مش عاجبه حاجة ميشوفهاش، مش عاجبك أغنية متسمعهاش، مش عاجبك إنسان على بعضه تجاهل وجوده في الحياة، متعبروش، سهلة!

ثقافة ال”cat fight” دي مبتشتغلش عندنا يا جماعة والله. فكفاية محاولات فاشلة عشان بتبوظوا صورتكوا أنتوا في عيون الناس اللي متابعاكوا. وبتتعبولنا أعصابنا الحقيقة.