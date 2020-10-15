لو انت عمرك ما شوفت المسلسل ده، احنا كتبنا المقالة دي عشانك.



السنة اللي فاتت، لما نزل الجزء الأول من مسلسل “عروس بيروت” نجح إنه يبقى تريند طول فترة عرضه. ودلوقتي وبعد سنة، نزول الموسم التاني عمل تقريبًا نفس الضجة. طب يا ترى إيه السبب؟ دي أربع أسباب شايفين انها ساهمت بشكل كبير في نجاح المسلسل وعشانها بننصحك تشوفه!



قصة حب لبنانية/تركية



طيب، خلينا متفقين إن المسلسل مش أقوى حاجه من حيث القصة او الحبكة الدرامية. بمعنى انك لما تشوف اول حلقة هتبقى تقريبًا متوقع الدنيا هتمشي ازاي والقصة رايحة فين.



ومع ذلك، العامل التركي كان مهم جدًا هنا. العامل التركي؟ أيوه. لو ماتعرفش، المسلسل مبني على مسلسل تركي اسمه “عروس إسطنبول” بس مش بس كده، ده كمان واخد نفس أسلوب السرد والتصوير ومتصور كمان في تركيا في مشاهد كتير.



قصة حب فارس وثريا بدأت زى أي قصة حب في مسلسل تركي أو على طريقة الmeet cute والحقيقة مكملة معانا كده في الجزء التاني كمان.

الأخوة الأعداء



المسلسل بيناقش بشكل كبير العلاقة المتفككة ما بين فارس (ضافر العابدين) وأسرته. صراعه مع أمه المتسلطة من ناحية واخواته الولاد الكتير من ناحية تانية. طبعًا كلنا بنحب النوع ده من الدراما العائلية.



وخاصة لما العامل الأنثوي كمان يدخل في الموضوع. ونكتشف (في الجزء الأول) ازاي واحد من اخوات فارس بيحب مراته وإن مرات أخوه التاني بتحبه.



في النص في شوية مشاكل عن الورث والشركة ملناش دعوة بيها.

كارمن بصيبص



اول لقاء لينا مع الجميلة اللبنانية كارمن بصيبص كان في مسلسل “الجامعة”. من بعدها شوفناها في حاجات مختلفة على فترات بعيدة وكان آخرها مسلسل “ليالي أوچيني” بس برضه، عمرنا ما حسينا اننا شوفناها كفاية ودايمًا عايزين منها اكتر. في “عروس بيروت” كارمن فعلًا خدت المساحة اللي كانت تستحقها عشان تظهر موهبتها بجد.



تاني حاجه بقى، اللبس. الstreet style بتاع كارمن (ثريا) هو من أحسن الحاجات في المسلسل. برضه، عامل تاني بنلاقي عليه تركيز كبير في المسلسلات التركي. الناس عمومًا بتحب تتفرج على الممثلين اللي بيحبوهم لابسين لبس حلو وكل شويه بشكل مختلف، بيسافروا ويخرجوا ويسهروا!



ليلى وهادي وجاد



خلينا نبدأ بليلي اللي فعلًا تفوقت على نفسها في دور سيدة القصر ده. برغم إن دور الأم القادرة المفترية ده مش جديد علينا في الدراما، بس تقلا شمعون فعلاً عملت دور هايل.



هادي وجاد هما أصغر اخوات عائلة الضاهر بس ألطفهم. شايلين ايديهم من الحوارات والمشاكل ومسحولين في حياتهم الشخصية أكتر. المميز فيهم إن شخصياتهم مرسومة بشكل حلو ومختلف؛ غير باقي الاخوات.

اللغز



بعيدًا بقى عن كل ده، في سر كبير مرتبط بموت أهل ثريا. في الجزء الأول في تلميحات حوالين الموضوع بس واضح إننا هنعرف اكتر عنه في الجزء التاني.

المسلسل هيبقى اختيار كويس اوي ليك لو بتحب الدراما التركية الطويلة اللي فيها أحداث كتير. لطيف وخفيف وفيه ممثلين فعلًا مهمين. والخلاصة، يستحق فرصة التجربة!