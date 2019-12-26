بعد الثورة، بقى فى تغييرات واضحة فى مجتمعنا المصرى، بس يمكن أبرز او-فى رأينا- أهم التغييرات دى هى كسر الصورة النمطية للست المصرية.



تمكين المرأة المصرية او المساواة بين الراجل و الست هو شعار نادى بيه ناس وحملات كتير من سنين، من قبل اى ثورة كمان، بس اللى حصل بعد الثورة هو أن الناس شافت بعنيها الست المصرية المثقفة، الواعية، واللى بقت مستعدة تتكلم عن حقوقها و تطالب بيها.



دلوقتى، و بعد كام سنة، بنشوف بنات شكلها و فكرها مختلف حوالينا كتير، البنات بقت تقدر تلبس بحرية اكتر، تقدر تستقل مادياً، تسافر وتعيش بعيد عن أهلها وحاجات تانية كتير كانت بتعتبر تابوهات.



بس فى وسط كل ده، منقدرش نتجاهل فكرة أن النسبة دى قليلة لسه، وان لسه مجتمعنا جواه مجتمعات مغلقة صغيرة كتير، مش مستعده تتخلى عن التفكير التقليدى اللى بيميز الراجل عن الست و بيحرمها من أبسط حقوقها.



الشئ اللى بيخلى بنات كتير، نفسهم ينضموا للموجة “الجديدة” من التحرر بس مش بيقدروا، و بقى أكبر أحلامهم هو مساواتهم بأخواتهم الولاد، و اللى مسموح ليهم يعملوا اللى بنات ميقدروش يعملوا، سألنا كذا بنت من النوع ده عن الموضوع وعرفونا الأسباب اللى عشانها بيحسدوا الولاد او الرجالة!

” مينفعش تسافرى لوحدك”



أكتر سبب البنات اللى سألناهم أجمعوا عليه هو فكرة السفر، و بالسفر مش مقصود بس السفر برا مصر اللى يعتبر مستحيل طبعاً عند النوع ده من الأهل، السفر جوا مصر كمان.



فى حين ان بقى عادى نشوف بنات مسافرين مع صحابهم مصيف او حفلة فى الساحل او دهب مثلاً، فى بنات تانية كتير ممنوع حتى يفكروا يعملوا كده، والمبرر دايماً ببقى” الخوف” او “الناس هتقول ايه” او أشهرهم طبعاً “هتسافرى مع جوزك”

“مفيش بنت محترمه بتشتم”

أستخدام ألفاظ الشتيمة طبعاً مقتصرة على الولاد بس، و طبعاً دى مش دعوة للشتيمة، بس يعنى ممكن يبقى الأخ بيشتم عادى فى البيت وأخته البنت معندهاش نفس الحرية، و ايوه، الشتيمة مش صفة حميدة بس هى فى الاخر حرية. كل شخص من حقه يعبر عن رأيه بالطريقة اللى تعجبه، و اكيد ده يتضمن بنت او لد!

“مينفعش ترجعى البيت فى وقت متأخر”



عند النوع ده من الأهل، البنت اللى بتروح متأخر دى “متربتش” أو “سايبة” ولو حصل و البنت اتأخرت عشان اى سبب خارج عن ارادتها بتحصل خناقة كبيرة و بيوصل الموضوع للشك و العقاب.

طبعاً ده معناه مفيش أفراح تروحها لوحدها، مفيش حفلات، او اى مناسبة تتطلب السهر لوقت متأخر شويه او بعد ميعاد رجوعها للبيت.



“مفيش بنت محترمه تشرب سجاير”



مش كل البنات اللى اتكلمنا معاهم بيشربوا سجاير، بس اللى منهم بيشرب قالولنا انهم مستحيل يعرفوا أهلهم أنهم مدخنين، واللى برضوا عنده اخ ولد منهم، بيشرب فى البيت عادى و على علم و موافقة من الأهل!

طبعاً دى امثلة بسيطة من مواقف تانية كتير، البنات فيها لما بتتحط قدام الولاد دايماً بتطلع هى المظلومة، متوسط عمر البنات اللى كلمناهم من 20-25 سنة، يعنى ناس راشدين مش تحت السن، و مع ذلك مش واخدين مساحاتهم الشخصية فى التعبير عن نفسهم ولا ممارسة حياتهم بالشكل اللى يتمنوا، ياترى فى امل ده يتغير قريب؟

