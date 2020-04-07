بيان إعلامي

في سابقة ليست بالجديدة علي شركة جي بي غبور اوتو فقد قامت الشركة في إطار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد باخذ كافة الإجراءات والاحترازات الضرورية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية و ذلك للحد من مخاطر تفشي الوباء و منها علي سبيل المثال اتباع اعلي مستويات التطهير و التعقيم الشامل يوميا لكافة المنشآت التابعة لغبور من صالات العرض و مراكز الخدمة و المباني و المكاتب الادارية- تثبيت المطهرات التي تحتوي علي الكحول الايثيلي داخل كافة صالات العرض و مراكز الخدمة و المباني الإدارية – حفظ مسافة 1 متر علي الاقل بين العاملين داخل المنشأة و كذلك العملاء بمراكز الخدمة بما يتيح استمرار تقديم الخدمات للعملاء و عدم الاضرار بمصالحهم هذا بالإضافة إلي رفع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الادارية التابعة لغبور لضمان تسيير العمل بما لا يتعارض مع توصيات الوقاية ومنها تزويد كافة العاملين بالشركة يوميا بكمامات واقنعة واقية و الالتزام باستخدامها – قياس درجات الحرارة يوميا للعاملين بمجرد وصولهم و قبل دخولهم المنشاة – إلغاء بصمة الحضور و الانصراف الخاصة بالعاملين و استبدالها باثبات الحضور والانصراف الالكترونيا – مع مراعاة تخفيف أعداد العاملين بكل منشأة من منشآت غبور عن طريق تطبيق سياسة العمل من المنزل و ذلك للوظائف التي لا تحتاج لتواجد يومي بالمنشأة و كذلك اعطاء اولوية العمل من المنزل للسيدات الحوامل و كذلك أمهات الاطفال دون الثانية عشرة من العمر ، كما تم ايضا ايقاف خدمات تقديم الماكولات و المشروبات داخل جميع المنشآت التابعة لغبور لضمان عدم انتشار العدوي، هذا بالإضافة إلي ايقاف كافة السفريات و المهمات خارج البلاد وكذلك التدريبات الفنية و العملية بمقر أكاديمية غبور بهدف الحد من انتشار و تفشي الوباء ، جاء ذلك بجانب المبادرات الإيجابية إلي قامت بها ايضا شركة غبور لتخفيف الاعباء علي عملائها خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد عن طريق تاجيل سداد الأقساط المستحقة علي السيارات لمدة ٦ أشهر تماشيا مع مبادرة البنك المركزي،.

ان الوضع جد خطير و يجب علي جميع القطاعات أخذ خطوات إيجابية مماثلة للسيطرة علي الوضع والحد من خطورة تفشي الوباء لتعم السلامة علي الجميع.