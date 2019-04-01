بلاغ للنائب العام، شكاوي لنقابة الموسيقيين ونقابة المهن التمثيلية، طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ووزيرة الثقافة؛ كل ده إتقدم ضد محمد رمضان بسبب آخر حفلاته اللي كانت يوم الجمعة اللي فات، واللي هي كانت أول حفلاته بردو. ونقابة الموسقيين بتقول “محمد رمضان مش مغني، ونقابة المهن التمثيلية هي المسئولة عنه.”

محمد رمضان بقاله فترة بيحضرلأول حفلة غنائية ليه وبيعلن أنها هتكون يوم الجمعة 29 مارس. وطبعًا كان بيقول عليها -مفاجأة- “أقوى حفل في مصر”.

عشان هو أقوى كارت في مصر وكدة.

البلاغات ضد محمد رمضان

لبس محمد رمضان ورقصه وأدائه في الحفلة اللي حضرها أكتر من 50,000 واحد كان خارج عن الشكل التقليدي للبس المغنيين، ده طبعًا غير تكسير الإزاز والطلوع على المسرح بهارلي وكدة.

وده اللي إستفز أكتر من حد أنه يقدم بلاغ ضده ويطالب بوقفه عن الغنا، ومع أن مفاتش يومين على الحفلة، لحد دلوقتي في أكتر من 4 بلاغات متقدمة ضده في جهات مختلفة!

– الدكتور المحامي سمير صبري -طبعًا- كان أول المعترضين على حفلة محمد رمضان وأول من قدم شكوى لنقابة المهن الموسيقية ضده، ونقابة المهن التمثيلية كمان. ومش بس كدة، طبعًا دكتور سمير منسيش يقدم بلاغ للنائب العام كمان ضد محمد رمضان “لظهوره عاريًا” على المسرح.

– المحامي أيمن محفوظ كمان قدم إنذار لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وطالبه بالتحقيق في غناء محمد رمضان “عاريًا” بردو، و”رقصه رقص إباحي” على المسرح.

– الموضوع خرج من المحامين ووصل لمجلس النواب كمان لما الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب قدم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بردو بخصوص أداء محمد رمضان و حركات رقصه “الإباحية”، وطلب توجيه طلب الإحاطة ده لوزيرة الثقافة ونقيب الموسيقيين مطالب بشطب عضوية محمد رمضان بالكامل من النقابة.

ليه؟

كل اللي قدموا شكاوي أسبابهم كانت تقريبًا واحدة وهي أن محمد رمضان في الحفلة دي وفي معظم أغانيه وأعماله بيظهر “عاريًا” وبيقوم بحركات رقص إباحية و بدور البلطجي وبتصرفات عنف وشغب بتخلي اللي يتفرج على يكون عايز يعمل زيه.

رد النقابة

المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق المرتضى قال في مداخلة تليفونية في برنامج “حضرة المواطن” أن محمد رمضان خد تصريح بالحفلة بصفته عضو في نقابة المهن التمثيلية وهي المسئولة عنه، مش نقابة الموسيقيين، وهما ادوله التصريح لأن النقابتين بيعملوا مع بعض تحت الاتحاد العام لنقابات الفنيين فمن حقه اما يطلب تصريح ياخده.

ووضح أستاذ طارق وأكد أكتر من مرة أن “محمد رمضان مش مطرب”، وبرر لبسه وأدائه بأنه بيعمل شو وبيأدي أغاني أفلامه، وعشان كدة أداها بنفس اللبس ونفس السياق.

وعلق أن فنانين كتير من قبله عملوا كدة، زي الفنانين الكبار محمود عبد العزيز و أحمد زكي اللي -على حسب كلاب طارق مرتضى- “بردو صور أغاني أفلامه عاريًا”.

في النهاية أستاذ طارق أخلى مسئولية النقابة من حفلة محمد رمضان، وقال أن الإنذارات دي “مجرد شو” لأن مفيش حاجة تتعمل، وأن محمد رمضان مش مغني، هو ممثل، فبالتالي هو من مسئولية نقابة المهن التمثيلية، وبالتالي بردو أي خطأ يقوم بيه، المسئول عنه دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، مش الفنان هاني شاكر.

هو في ايه؟

الحقيقة احنا من موقعنا هذا لا ضد ولا مع الحفلة، احنا لسه في مرحلة الاستغراب.

– محمد رمضان حفلته تذاكرها كانت غالية بالنسبة لحفلات كتير ودي حاجة ناس كتير اشتكت منها و مع ذلك الحفلة كانت sold out و حضرها أكتر من 50,000 ألف واحد!

– ردود أفعال الناس على السوشيال ميديا معظمها هجوم وانتقاد لأدائه وأغانيه ومستوى الفن اللي بيقدمه، ومع ذلك أغانيه متصدرة قوائم المشاهدة على اليوتيوب، وتاني: حفلته حضرها أكتر من 50,000 واحد!

– مش هنتكلم طبعًا عن كمية ال”ديس تراكس” اللي اتعملت مخصوص عن تشتم وتهاجم محمد رمضان من بشرى لمجدي شطة لشادي سرور. ومع ذلك كل ما بينزل فيديو بيجيب مشاهدات خارقة! ومعلش تالت: حفلته حضرها أكتر من 50,000 واحد!

في ايه بقى؟ ايه للي بيحصل؟ يعني احنا بنحبه ولا بنكرهه؟ ويا ترى مسلسل محمد رمضان الدرامي ده هيخلص في المستقبل القريب ولا مستمر إلى النهائية وما بعدها ولا ايه؟ ده حتا دراما تايلور سويفت خلصت مش كدة!