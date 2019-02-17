او اقل1948 40 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1949 39 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1950 38 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1951 37 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1952 37 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1953 36 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1954 36 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1955 35 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1956 34 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1957 33 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1958 32 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1959 31 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1960 31 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1961 30 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1962 29 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1963 29 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1964 29 الأهلي و10 الزمالك و3 الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1965 29 الأهلي و9 الزمالك و3 الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1966 29 الأهلي و9 الزمالك و3 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1967 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1968 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1969 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1970 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1971 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1972 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب

1973 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1974 29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1975 28 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1976 27 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1977 26 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1978 26 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1979 25 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1980 24 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1981 23 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1982 22 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب

1983 22 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي

1984 22 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي

1985 21 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي

1986 20 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي

1987 19 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي

1988 19 الأهلي و6 الزمالك و2 الإسماعيلي

1989 19 الأهلي و5 الزمالك و2 الإسماعيلي

1990 19 الأهلي و5 الزمالك و2 الإسماعيلي

1991 19 الأهلي و5 الزمالك و1 الإسماعيلي

1992 19 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1993 18 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1994 17 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1995 16 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1996 15 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1997 14 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1998 13 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

1999 12 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

2000 11 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي

2001 11 الأهلي و3 الزمالك و1 الإسماعيلي

2002 11 الأهلي و3 الزمالك

2003 11 الأهلي و2 الزمالك

2004 11 الأهلي و1 الزمالك

2005 10 الأهلي و1 الزمالك

2006 9 الأهلي و1 الزمالك

2007 8 الأهلي و1 الزمالك

2008 7 الأهلي و1 الزمالك

2009 6 الأهلي و1 الزمالك

2010 5 الأهلي و1 الزمالك

2011 5 الأهلي و1 الزمالك

2012 5 الأهلي و1 الزمالك

2013 5 الأهلي و1 الزمالك

2014 5 الأهلي

2015 4 الأهلي

2016 3 الأهلي

2017 2 الأهلي