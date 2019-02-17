تعرف إن لو عندك 36 سنة دلوقتي فغالبا مشفتش نادي بيكسب الدوري المصري غير الأهلي والزمالك والإسماعيلي؟
جمعنالكم كل الدوريات اللي اتلعبت في تاريخ البطولة ومين فاز بيهم.
(ملحوظة: الجدول ناقص منه الدوري الحالي لأنه بيتلعب ولسه متحسمش)

 او اقل1948 40 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1949 39 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1950 38 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1951 37 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1952 37 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1953 36 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1954 36 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1955 35 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1956 34 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1957 33 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1958 32 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1959 31 الأهلي و12 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1960 31 الأهلي و11 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1961 30 الأهلي و11 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1962 29 الأهلي و11 الزمالك و3  الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1963 29 الأهلي و11 الزمالك و3  الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1964 29 الأهلي و10 الزمالك و3  الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1965 29 الأهلي و9 الزمالك و3  الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1966 29 الأهلي و9 الزمالك و3  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1967 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1968 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1969 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1970 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1971 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1972 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
1973 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1974 29 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1975 28 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1976 27 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1977 26 الأهلي و9 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1978 26 الأهلي و8 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1979 25 الأهلي و8 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1980 24 الأهلي و8 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1981 23 الأهلي و8 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1982 22 الأهلي و8 الزمالك و2  الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
1983 22 الأهلي و8 الزمالك و2  الإسماعيلي
1984 22 الأهلي و7 الزمالك و2  الإسماعيلي
1985 21 الأهلي و7 الزمالك و2  الإسماعيلي
1986 20 الأهلي و7 الزمالك و2  الإسماعيلي
1987 19 الأهلي و7 الزمالك و2  الإسماعيلي
1988 19 الأهلي و6 الزمالك و2  الإسماعيلي
1989 19 الأهلي و5 الزمالك و2  الإسماعيلي
1990 19 الأهلي و5 الزمالك و2  الإسماعيلي
1991 19 الأهلي و5 الزمالك و1  الإسماعيلي
1992 19 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1993 18 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1994 17 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1995 16 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1996 15 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1997 14 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1998 13 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
1999 12 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
2000 11 الأهلي و4 الزمالك و1  الإسماعيلي
2001 11 الأهلي و3 الزمالك و1  الإسماعيلي
2002 11 الأهلي و3 الزمالك
2003 11 الأهلي و2 الزمالك
2004 11 الأهلي و1 الزمالك
2005 10 الأهلي و1 الزمالك
2006 9 الأهلي و1 الزمالك
2007 8 الأهلي و1 الزمالك
2008 7 الأهلي و1 الزمالك
2009 6 الأهلي و1 الزمالك
2010 5 الأهلي و1 الزمالك
2011 5 الأهلي و1 الزمالك
2012 5 الأهلي و1 الزمالك
2013 5 الأهلي و1 الزمالك
2014 5 الأهلي
2015 4 الأهلي
2016 3 الأهلي
2017 2 الأهلي
2018 1 الأهلي

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