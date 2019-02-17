تعرف إن لو عندك 36 سنة دلوقتي فغالبا مشفتش نادي بيكسب الدوري المصري غير الأهلي والزمالك والإسماعيلي؟
جمعنالكم كل الدوريات اللي اتلعبت في تاريخ البطولة ومين فاز بيهم.
(ملحوظة: الجدول ناقص منه الدوري الحالي لأنه بيتلعب ولسه متحسمش)
|او اقل1948
|40 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1949
|39 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1950
|38 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1951
|37 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1952
|37 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1953
|36 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1954
|36 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1955
|35 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1956
|34 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1957
|33 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1958
|32 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1959
|31 الأهلي و12 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1960
|31 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1961
|30 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1962
|29 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و1الترسانة و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1963
|29 الأهلي و11 الزمالك و3 الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1964
|29 الأهلي و10 الزمالك و3 الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1965
|29 الأهلي و9 الزمالك و3 الإسماعيلي و 1 الأوليمبي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1966
|29 الأهلي و9 الزمالك و3 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1967
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1968
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1969
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1970
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1971
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1972
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و1 غزل المحلة و 1 المقاولون العرب
|1973
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1974
|29 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1975
|28 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1976
|27 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1977
|26 الأهلي و9 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1978
|26 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1979
|25 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1980
|24 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1981
|23 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1982
|22 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي و 1 المقاولون العرب
|1983
|22 الأهلي و8 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1984
|22 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1985
|21 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1986
|20 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1987
|19 الأهلي و7 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1988
|19 الأهلي و6 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1989
|19 الأهلي و5 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1990
|19 الأهلي و5 الزمالك و2 الإسماعيلي
|1991
|19 الأهلي و5 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1992
|19 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1993
|18 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1994
|17 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1995
|16 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1996
|15 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1997
|14 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1998
|13 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|1999
|12 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|2000
|11 الأهلي و4 الزمالك و1 الإسماعيلي
|2001
|11 الأهلي و3 الزمالك و1 الإسماعيلي
|2002
|11 الأهلي و3 الزمالك
|2003
|11 الأهلي و2 الزمالك
|2004
|11 الأهلي و1 الزمالك
|2005
|10 الأهلي و1 الزمالك
|2006
|9 الأهلي و1 الزمالك
|2007
|8 الأهلي و1 الزمالك
|2008
|7 الأهلي و1 الزمالك
|2009
|6 الأهلي و1 الزمالك
|2010
|5 الأهلي و1 الزمالك
|2011
|5 الأهلي و1 الزمالك
|2012
|5 الأهلي و1 الزمالك
|2013
|5 الأهلي و1 الزمالك
|2014
|5 الأهلي
|2015
|4 الأهلي
|2016
|3 الأهلي
|2017
|2 الأهلي
|2018
|1 الأهلي