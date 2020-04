Start the quiz! بتحب تتفرج على أيه في العادي؟ كوميدي أي حاجة غامضة دراما إجتماعية دراما رومانسية أكشن Correct! Wrong! - Continue >> لو بتاكل كنافة بتحب تاكلها بإيه؟ كنافة red velvet كنافة سادة أو بقشطة عشان مش طالبة إختراعات كنافة نوتيلا كنافة منجو مابحبش الكنافة Correct! Wrong! - Continue >> مين أكتر شخصية من دول بتحبها؟ - لو فاكرهم دنيا سمير غانم اللي بتلعب كورة بعد الفطار، رياضية وبتحب اللمة دنيا سمير غانم وهي مدرسة، ذكية وعملية وشكلها عارفة هي بتعمل أيه دنيا سمير غانم وهي دلوعة پاپي، بتحب الحياة وتحسها سالكة من جوه كدة Correct! Wrong! - Continue >> أيه أكتر حاجة واحشاك في رمضان السنة دي؟ مفيش حاجة واحشاني أوي القهوة لمة صحابي السحور بره العزومات Correct! Wrong! - Continue >> عايز تعيش في أنهي زمن من دول؟ التمانينات التسعينات نفس الزمن ده في المستقبل البعيد مش فارق زمن بس عايز أعيش في كوكب تاني بس Correct! Wrong! - Continue >> أيه أكتر مسلسل أجنبي بتحبه في دول؟ La Casa de Papel How I Met Your Mother Westworld Breaking Bad Stranger Things Correct! Wrong! - Continue >> ماما بتحب تتفرج على أنهي شيف من دول؟ الشيف سالي فؤاد الشيف علاء الشربيني جونيور الشيف الشربيني يا ريت بتتفرج على أي شيف ولله الشيف نجلاء الشرشابي Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook لازم تشوف أنهي مسلسل رمضان من دول؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

