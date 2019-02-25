امبارح رامي مالك كسب أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”اللي بيحكي قصة حياة “Freddie Mercury” مغني فرقة “Queen”. دي مش أول جايزة رامي مالك يكسبها عن الدور ده، فمن كام يوم بس، رامي كسب جايزة ال”BAFTA” بردو عن أدائه لنفس الدور.

بس الجوايز دي مش هي السبب الوحيد أن رامي مالك أقل ما يقال عنه أنه حالة تستحق الدراسة.أو من الآخر جامد جدًا! في أسباب كتير أوي؛ دول بعضهم:

الأوسكار سبيتش!

وهو بياخد الجايزة رامي منسيش يشكر تقريبًا كل فرد ساعده بأي شكل خلال مشواره الفني من ساعة ما بدأ مش بس في الفيلم. بس أول حد إفتكر يشكره ويتكلم عنه كان مامته وباباه ودورهم في حياته.

أحسن جزء في السبيتش كان نهايته، أما فكر كل الناس ببدايته، بأنه ابن اتنين مهاجرين مصريين، وأن عمره ما تخيل أن ممكن في يوم من الأيام يكون واقف في المكان ده، وشكر كل إنسان راهن عليه في وقت من الأوقات حتى لو كان مختلف!

رامي في أهم لحظة في حياته، منسيش كل الناس اللي بتعاني عشان تحقق أحلامها بالذات المهاجرين والمختلفين اللي زيه، وبنجاحه ده قدر يديهم أمل أن هما كمان ممكن يحققوا أحلامهم المستحيلة! ودي مكانتش أول مرة رامي يعمل كدة! رامي دايمًا بيدور أنه يفتح للمهاجرين أبواب لحياة أحسن وفرص أكتر…

موهبته “الخارقة”

رامي عنده 37 سنة، ومع أنه بدأ تمثيل من 2004، إلا أن أول دور بطولة ياخده كان في 2015 في مسلسل “Mr. Robot”. ومع أنها كانت أول بطولة، رامي كسر الدنيا في الدور ده وكسب جوايز كتير جدًا، من ضمنها جايزة ال”Emmys”! الحاجة المبهرة أكتر من كدة بقى أن رامي كان أول ممثل مش أبيض “non-white” يكسب الجايزة دي من 18 سنة! أيوة من 18 سنة! يعني هو حرفيًا بيصنع تاريخ…

مش بس كدة! دور رامي في “Bohemian Rhapsody” بردو يعتبر من أوائل بطولاته في الأفلام. وأهو كسب Oscar عليه، ده غير الجولدن جلوب والبافتا وجوايز تانية كتير!

من الآخر كدة هو ملوش حاجة وحشة!

العربي بتاعه، لأ بجد العربي بتاعه!

مع أن رامي اتولد في Los Angelos، إلا أنه عمره ما نسي أنه من أصل عربي، مصري بالتحديد. فأحيانًا كتير بيحاول يتكلم عربي. هو صحيح العربي بتاعه مكسر… مكسر أوي الحقيقة، بس على الأقل بيحاول، إحنا شخصيًا بننبسط أوي من المحاولات دي مش هنكدب عليكوا.

بالراحة عليه يا جماعة، هيحاول “يكبر العربي” شوية!

من بياع فلافل للأوسكار!

رامي من أسرة بسيطة، باباه كان مرشد سياحي في القاهرة ومامته كانت محاسبة. عنده أخت أكبر منه بتشتغل دكتورة وأخ توأم بيشتغل مدرس. قبل ما يبدأ رحلته كممثل، اضطر أنه يشتغل وظايف صغيرة. منها كان تصيل بيتزا وبياع فلافل (طعمية)!

عشان لو لسه شايف أنه عيب تشتغل حاجة معينة أو “مش من مستواك” رامي مالك كان بيبيع طعمية فأنت ملكش حجة!

عمره ما نسي أصله!

حاجة ناس كتير بتنساها أو تتناساها بمعنى أصح أن رامي مالك نفسه مش مصري هو أمريكي مولود في Los Angelos لأب وأم مصريين. بس رامي عمره ما نسي ده ولا طنش أصله وأصل أهله. دايمًا بيبين إهتمامه بمصر وبيتابع أخبارها وبيتكلم عنها في الإنترفيوهات اللي بيطلع فيها وكمان لعب كذا دور مصري وعربي في أفلامه لما كان لسه بيبتدي وبيلعب أدوار صغيرة.

ده حتى قال أنه عايز يعمل أفلام عربي مع مخرجين مصريين!

مش بس كدة! في “Mr. Robot”، رامي عمل حاجة تدل أنه عارف مصر كويس أوي وجاب سواق تاكسي مصري في مشهد معاه!

في حاجة مصرية أكتر من كده؟

فيه أسباب أكتر بكتير ليه رامي مالك بجد بجد جامد جدًا وليه كلنا لازم نكون فخورين بيه سواء مصريين بقى أو لأ، لأنه فعلًا مثل حي أن مهما كنت مختلف، إختلافك ده ممكن يكون هو نفسه سر نجاحك، لو أنت صدقت!