امبارح كان 1 إبريل، يعني كذبة إبريل، يعني اليوم إنعدام الثقة الرسمي والذكرى السنوية للمقالب والكذب اللي ملوش أي لازمة و”عليك واحد” وكدة. كل سنة وأنتوا طيبين…

بالمناسبة المش جميلة دي، قررنا أننا نتكلم معاكوا شوية في موضوع كذبة إبريل ده ونحاول نقنعكوا أنه فكرة فاشلة يمكن إن شاء الله السنة اللي جاية يختفي ولا حاجة.

كذبة إبريل

قبل ما نقولكوا ليه كذبة إبريل دي فكرة فاشلة، قولنا نقولكوا تقليد كذبة أبريل ده أصلًا جه منين وبدأ ازاي. لسه للأسف مش هنعرف، لأن الفكرة دي محدش قادر يحددلها أصل أساسًا لأن -جيس وات- هي قايمة على الإشتغالات أساسًا.

تضاربت الأقاويل حول امتى بالظبط وفين بدأ تقليد “كذبة إبريل” ده. في آراء قالت أنه بدأ في فرنسا في نص القرن ال16، في آراء تانية بتقول أن أصله بيرجع لعيد هندي اسمه “عيد الهولي”، وناس تانية بتقول أن أول ظهور ليه كان في العصور الوسطى وكان اسمه “عيد جميع المجانين”، وفي اللي بيؤكد أنه بدأ ظهوره في القرن ال19.

الحاجة الوحيدة الأكيدة، أن مفيش مصدر موثوق فيه، أو معلومة مؤكدة عن إمتى بالظبط وفين وليه بدأ إختراع كذبة إبريل ده.

يعني حتى ملوش interesting back story مثلًا تخلينا نحبه!

تصور أن الكدب حرام!

الكدب حرام، معروفة. تصوروا بقى أن كذبة إبريل كمان حرام؟ آه والله، حتى إسألوا دا الإفتاء.

دار الإفتاء المصرية إنهاردة كتبوا Facebook post مخصوص عشان يطلبوا من الناس ميشاركوش في كذبة إبريل عشان الكذب حرام حتى لو بهزار. شوفتوا المفاجأة!

الحقيقة مش هي المفاجأة، المفاجأة إن احنا محتاجين بوست من الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عشان نعرف أن احنا مفروض منكذبسعلى بعض!

وقبل ما تقولوا “ما احنا كلنا بنعمل حاجات كتير حرام”، أكيد محدش ملاك، بس أنك تتطوع من غير أي داعي أنك تكدب على حد وتعمل فيه مقلب وتخضه بقى والحاجات دي، ده إستفزاز مش بس حرام.

أمثلة على هذا الإستفزاز

للأسف الشديد التقليد اللي ملوش أصل ده بيخرج من بس المقالب الصغيرة بين الصحاب والأخوات، للشركات العالمية! فعلى مدار السنين، شركات وصحف ومؤسسات عالمة بتيجي يوم 1-4 و تطلع قرار أو خبر غريب تخض بيه كل جمهورها و(عملائها) وبعدين تطلع تقول عليكوا واحد دي كانت كدبة إبريل…

1. Apple

السنة اللي فاتت آبل نزلت (على موقعها الرسمي) خبر أنها هتنزل قطعة إكسسوار للآيفون X ترجع أيقون “الهوم” ومنفذ السماعات القديمة، ودي حاجة ناس كتير أوي كانت فعلًا بتطلبها عشان مش عاجبهم التغيير اللي حصل في الآيفون X. لا وقالوا سعر القطعة كمان وأنها هتنزل الأسواق قريب ب 69 دولار…

للدرجة دي فاضيين يا جماعة؟

2. الغد الأردنية

في 2010، جريدة الغد الأردنية أعلنت عن هبوط “جسم غريب ومخلوقات فضائية” قريب من مدينة أردنية اسمها جفر الصحراوية. طبعًا الناس اتخضت وبدأوا في إخلاء الشوارع وحاجات غريبة كدة. وطلع في الآخر أن “الجريدة” كانت بتهزر مع الشعب بمناسبة كذبة إبريل وكدة.

ده اللي هو بص الألين بدل بص العصفورة يعني ولا ايه؟

3. برجر كينج

السنة اللي فاتت برجر كينج كلفوا نفسهم ونزلوا الإعلان ده بيعنلوا فيه عن ساندويتش البرجر الجديد بتاعهم (وابر الشوكولاتة) اللي هو مكون من عيش كيك شوكولاتة، عجينة شوكولاتة مشوية، حلقات شوكولاتة بيضا، فروستينج فانيليا، وصوص توت أحمر، وحتجة آخر تجزيع كدة.

وطبعًا ولا فيه وابر شوكولاتة ولا أي حاجة من الكلام ده ودي كانت كذبة إبريل، ومافدناش غير وجع سنان على الفاضي.

4. Google

في 2013، جوجل أعلنوا أنهم هيصدروا خاصية جديدة اسمها Google Nose هتسمح للناس أنهم يدوروا على روايح، ويدروا يشموا من خلالها “روايح نتائج البحث”.

لا حول ولا قوة إلا بالله…

5. Samsung

في 2015، -في 1 إبريل طبعًا- سامسونج أصددروا خبر أنهم هينزلوا تليفون جديد اسمه Galaxy BLADE edge عبارة عن سكينة أو smart knife زي ما وصفوه. وبردو كلفوا نفسهم وعملوا فيديو بردو وحملة إعلانية وحاجة آخر تضيع وقت وفلوس.

تبذير أوفر الصراحة!

مش كفاية بقى؟

من موقعنا هذا وبعد ما افتكرنا معاكوا و جبنالكوا أمثلة على كذبة إبريل، نحب نوجه رسالة إلى كل الناس اللي عملت أو بتفكر لسه تعمل كذبة إبريل؛ أرجوكوا يا جماعة كفاية إستظراف!

الموضوع مش مضحك، ولا مسلي، ولا ظريف، ولا في أي شكل من أشكال المتعة، وبتستفزوا اللي قدامكوا بس. ليه ترفعوا ضغط الناس ولا تجيبلهم جلطة من الخضة؟ مين المستفيد من تفاهة التقليد اللي ملوش أصل ولا لازمة دة؟

كفاية يا جماعة والله إحنا عندنا Trust Issues لوحدنا مش ناقصيين!