القاهرة 3 يونيو 2020: أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في مصر، والموزع الحصري لسيارات شيري، عن إطلاق الموديل الجديد من شيري “Tiggo 7” 2020بسعر يبدا من 269,900جنيه. والتي أصبحت ضمن قائمة طرازات شيري المجمعة محلياً بالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح

أوتوموتيف.



تم الإعلان عن إطلاق الموديل الجديد من خلال بث مباشر عبر الانترنت لتصبح شركة جي بي غبور أوتو من اوائل الشركات التي تعلن عن إطلاق موديلاتها الجديدة من خلال الحلول الرقمية تماشيا مع الظروف الحالية. وشارك في المؤتمر الصحفي الأستاذ/ كريم قداس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، والسيد/ چانج جيبنج رئيس شركة شيري انترناشونال الصينية وعدد من ممثلي شركة جي بي غبور أوتو وشيري انترناشونال الصينية، ولفيف من كبار الإعلاميين ووكلاء المعارض المميزين للشركة.

