Start the quiz! أكلتك المفضلة؟ محشى ورق العنب ستيك الممبار Correct! Wrong! - Continue >> بتحب أنهى نوع مزيكا؟ البوب الأوبرا Jazz Music الشعبى Correct! Wrong! - Continue >> بتسلى نفسك ازاى؟ Tik Tok بالقراية بالأكل Correct! Wrong! - Continue >> حيوانك الأليف؟ كلب هامستر سلحفاة Correct! Wrong! - Continue >> بتحب أيه من الأفلام دي؟ Harry Potter الراقصة والطبال John Wick Correct! Wrong! - Continue >> لما حد بيضايقك بتعمل لأيه؟ بشتمه بتضايق وبسكت Correct! Wrong! - Continue >> محتاج تعيش مع مين من الشخصيات دي علشان تستمتع بالكورانتاين؟ %%personality%%

