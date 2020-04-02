مع إنتشار فيروس كورونا في العالم، كل الناس حياتها اتأثرت وبتتغير بشكل كبير. اللي أضطر يسيب شغله واللي اتحبس فى بلد تانية بسبب توقف حركة الطيران واللى صحته النفسية والعقلية سائت علشان مش قادر يستحمل القلق المصاحب لوباء عالمي بيهدد البشرية.



بس على الأقل، كل دول بيقدروا يرجعوا بيوتهم و يحتموا فى عيلتهم فى وقت الحجر/العزل المنزلى أو الـquarantine، بس فى الجهة التانية، في ستات كتير مضطرة تقعد في العزل مع المُعنف أو المعروف بالـ “abuser” علشان مفيش بدائل تانية. الشئ اللي بيعرضهم لإحتمالية أكبر فى التعرض للإساءة اللفظية و النفسية و الجسدية.



مين هو المُعنف/ Abuser؟

-هو الشخص اللي بيؤذي أو بيهين شريكه في الحياة أو الأشخاص اللي بيعيش وبيتواصل معاهم بشكل دائم، وممكن الإيذاء دة يبقى بالشكل الجسدي أو كمان الشكل النفسي عن طريق الإهانات والإساءات اللفظية أو المعنوية.





من 3 أيام وبالتحديد يوم 28 مارس، رئيس الوزراء الفرنسي أعلن زيادة نسبة بلاغات العنف المنزلى فى فرنسا بشكل كبير جدًا مع بداية الحظر المنزلي وما خفي كان أعظم. وعلشان مصر مليانة حالات مشابهة كتير بس مافيش أي إحصائيات أو أرقام رسمية توضح دة، وحتى لو الحالات دي تم تسجيلها، التعامل معاها هيكون صعب بسبب الظروف الحالية، حبينا نقدم شوية نصائح للستات المصرية لتجنب أكبر قدر ممكن من العنف والأذى في الفترة دى!



تغيير مكان السكن



لو أنتي عايشة مع شخص بيأذيكى و خيار إنك تسيبي البيت في الأوقات العادية مش قرار سهل بالنسبالك، لازم تعرفي إنه دلوقتى قرار ضرورى علشان سلامتك و سلامة أطفالك لو عندك أطفال، أطلبى المساعدة من حد من أهلك أو أصحابك عن طريق إستضافتهم ليكي في البيت في الوقت ده لغاية الفترة دي ما تعدي وتقدري تفكري في حلول تانية.





لو الخيار ده مش متاح تمامًا بالنسبالك، ومضطرة تقضي فترة الحظر المنزلى مع الشخص ده فى البيت لازم تاخدي إحتياطاتك كويس علشان تقدري تقللي أى خطر عليكى. ده بيتعمل عن طريق ال safety plan أو خطة الأمان ودي خطواتها!



نظمى يومك



رتبي يومك من أول ما تصحي على تجنب الإختلاط المباشر بالزوج أو الأخ أو الشريك المؤذي أو التقليل منه على قد ما تقدرى، ده هيحصل عن طريق إن مواعيد نومك تتناقض مع مواعيد نومه بحيث تقضوا اقل وقت ممكن مع بعض. باقي اليوم، حاولي تشغلى نفسك بالنهار فى شغل البيت و شغلك والأطفال لو تواجدوا.. بكده، هتحتاجي تنامى بدرى وده هيقلل أى تصادم بينكم.



جلسات علاج أونلاين



مهم جدًا في الفترة دي إنك تزوري دكتور نفسي لإن نصايحه مهمة ليكي وهتساعدك تهتمي بصحتك العقلية والنفسية في ظل الضغط اللي بتتعرضيله. بس في خلال العزل المنزلي، في دكاترة كتير بيعملوا جلسات أونلاين علشان يتابعوا الحالات بتاعتهم فى الأوقات دي.

التواصل الخارجي



مهم كمان تكونى مبلغة حد بتثقى فيه من عيلتك أو أصدقائك بحالتك فى البيت أول بأول، علشان في حالة إن حصلك أى حاجة على أيد المُعنف، الشخص ده يقدر يبلغ الشرطة. اتفقى معاه/ها على ميعاد معين فى اليوم تكلميه/ها أو تتواصلوا من خلال رسالة ولو محصلش يعرف إنك في خطر!

الطوارئ



لازم تكونى حافظة أرقام النجدة دى عشان الطوارئ



شرطة الطوارئ 122



بلاغات المجلس القومى للمرأة 010075256000



مركز القاهرة لحقوق الإنسان 01210009192

الستات المصرية ستات قوية وذكية وبتقدر تتحايل على أي موقف صعب وتتغلب عليه، حافظوا على سلامتكم وقدموا العون والمساعدة لأي ست تانية محتاجة ده. وأخيرًا، نتمنى السلامة النفسية والجسدية لأى حد بيتعرض لأي أذى من أى نوع و خاصة فى وسط الأزمة الحالية.