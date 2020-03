Start the quiz! لو عرفتى ان بنتك مصاحبة هتعملى ايه؟ هقطم رقبتها هقول لأبوها يتصرف معاها مش هخنق عليها و هتفهم مشاعرها Correct! Wrong! - Continue >> هتلبسى ايه لما تبقى أم؟ عادى زى ما بلبس دلوقتى ربنا هيهدينى و هلبس واسع شويه Correct! Wrong! - Continue >> ممكن تسمحى لولادك يشربوا شيشة او سجاير؟ هنصحهم ميعملوش كده عشان صحتهم لو ولد عادى بس البنات لا Correct! Wrong! - Continue >> شايفة نفسك هتبقى أم حنينة ولا قاسية شويه؟ مش قاسية بس هبقى شديدة حنينة جداً Correct! Wrong! - Continue >> هتخرجى فين لما تبقى أم؟ نفس خروجاتى دلوقتى النادى مش هبقى فاضية اخرج Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook هتبقى أنهى أم من المسلسلات دى؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

