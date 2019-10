Start the quiz! بتحبى الراجل الغيور؟ الغيور لا..بحب الراجل واثق فى نفسه Correct! Wrong! - Continue >> ممكن تخلفى كام طفل؟ 1 3 مابحبش الأطفال Correct! Wrong! - Continue >> أيه فكرتك عن البيرفكت ديت؟ بيت عيلتى أو عيلته مكان هادى و رومانسي مكان فيه رقص ومزيكا عالية Correct! Wrong! - Continue >> لو اللي بتحبيه طلب منك تدفعيله الحساب اكتر من مرة، هتعملي أيه؟ هدفعله عادى مفيهاش حاجة مستحيل أدفعله دة بخيل Correct! Wrong! - Continue >> ممكن تفكرى تخونى جوزك؟ ممكن لو هو كمان بيخوني لأ طبعًا Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook هتتجوزى مين من رجالة مسلسل "نصيبى و قسمتك" ؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

