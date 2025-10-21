أطلقت شركة دي دي، الشركة الصينية الرائدة عالميًا في خدمات النقل الذكي، حملتها الجديدة في مصر تحت شعار «هنديدي

هنوصل»، في خطوة تعبّر عن رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق المصري وترسيخ مكانتها كخيار النقل الأول

من حيث الأمان، السرعة، والأسعار المناسبة.

وتسعى دي دي من خلال هذه الحملة إلى تحويل اسم التطبيق إلى فعلٍ يُستخدم بشكل طبيعي في الحياة اليومية، بحيث يُعبّر «دِي

دّي» عن الحركة، الانطلاق، والاختيار الذكي في كل مشوار.

تعكس الحملة رؤية دي دي في تعزيز أسلوب حياة عصري يعتمد على حلول تنقل آمنة وموثوقة، تواكب احتياجات الجيل الجديد من

المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مريحة وسلسة في مشاويرهم اليومية. ومن خلال هذا المفهوم، تسعى دي دي إلى تحويل عملية

الانتقال من مجرد وسيلة للوصول إلى تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والتوفير والأمان.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لالتزام دي دي بتقديم حلول تنقل متطورة تواكب إيقاع الحياة الحديثة، وتضع راحة المستخدمين في

مقدمة أولوياتها. ففلسفة دي دي لا تقوم فقط على توفير خدمة نقل ذكي، بل على خلق تجربة متكاملة تجعل كل رحلة تجربة ممتعة

تجمع بين الكفاءة، الأمان، والتوفير.

وقد قدّمت دي دي حملتها الجديدة بأسلوب فني مبتكر من خلال ديو غنائي يجمع بين النجم مروان موسى والموهبة الصاعدة لينا

صوفيا. الأغنية تعكس روح الشباب وحيويتهم، وتُبرز فكرة الحركة الدائمة والانطلاق بثقة في كل خطوة. وجاء العمل الموسيقي

ليترجم القيم التي تقوم عليها الحملة بطريقة إبداعية تواكب لغة الجيل وتعبّرعن واقعهم اليومي.

تركّز «هنديدي هنوصل» على ثلاثة محاور رئيسية تمثّل جوهر تجربة دي دي: الأمان، السرعة، والتوفير. فكل رحلة مع دي دي

تُبنى على معايير أمان دقيقة تضمن راحة المستخدم واطمئنانه، مع استجابة سريعة تلبّي احتياجات الركّاب في الوقت المناسب،

وتسعير مدروس يجعل الخدمة في متناول الجميع دون المساس بالجودة.

وتسعى دي دي من خلال «هنديدي هنوصل» إلى أن تكون أكثر من مجرد تطبيق، بل شريكًا موثوقًا في حياة الناس اليومية، يقدّم

لهم وسيلة نقل يعتمدون عليها في كل لحظة من يومهم، سواء في طريقهم إلى العمل، الجامعة، أو الاجتماعات. الحملة لا تروّج فقط

لخدمة، بل لمفهوم جديد للتنقل يقوم على البساطة والاعتمادية، ويجعل الحركة اليومية تجربة إيجابية ومتصلة بأسلوب الحياة

الحديث.

وفي الوقت الذي تواصل فيه دي دي توسيع خدماتها وتطوير منظومتها الرقمية في السوق المصري، تأتي حملة «هنديدي هنوصل»

كترجمة عملية لالتزامها بالابتكار وتجديد تفاعلها مع المستخدمين بلغة قريبة منهم. لتصبح عبارة «هنديدي» أكثر من مجرد شعار

— بل تعبير عن اختيار واعٍ يعكس ثقة المستخدم.

وبهذه الحملة، تضع دي دي بصمة جديدة في مشهد النقل الذكي في مصر، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة تنقّل تجمع بين الأمان،

السرعة، والتوفير. لتصبح عبارة “هنديدي” تجسيدًا لرحلةٍ ذكية وآمنة تبدأ بثقة وتنتهي بوصولٍ مضمون.

عن شركة دي دي:

DiDi Global Inc. هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة. تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول

العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأسواق عالمية أخرى. تشمل خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من

أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة

بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في

العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل

وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.