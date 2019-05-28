لمحاسن الصدف (أو مساوئها مش عارفين) أن آخر رمضان جاي مع آخر الشهر، يعني المرتب خلص، يعني مفيش فلوس “نفطر أو نتسحر سوا في يوم”.

وفي نفس الوقت معظمنا بياخد باله في آخر لحظة أن رمضان خلاص بيخلص و لسه منزلناش وعايزين ننزل نRamadan Nights وكدة، بس البيض المدحرج غلي أوي والمرتب لسه منزش، هنعمل ايه! نغامر وننزل ونتلم لمة حلوة بس نروح مفلسين ولا نفكس لصحابنا ونوفر وناكل زبادي في البيت وننام عادي؟

الحقيقة أن في إختيار تالت؛ وهو أننا ننزل نتسحر مع صحابنا ونودع رمضان بذكريات ولمة حلوة من غير ما نبيع كليتنا عادي. إزاي؟ بأننا نتسحر في مكان حلو جوه حلو وبيعمل سحور حلو وفي نفس الوقت أسعاره رخيصة جدًا!

الأماكن دي موجودة أصلًا؟ آه موجودة، وكتير، ودول شوية منهم.

١. أيوب

أيوب مكان ناس كتير متعرفوش عشان في الرحاب، بس مؤخرًا الناس بدأت تجيله من كل حتة عشان جوهم وأكلهم وأسعارهم الرخيصة (أوي).

مراجيح وقعدات عربي، وعروض تنورة، ومغنيين، وopen buffet للسحور، كل ده وهتدفع ٦٠ جنيه، بس! يعني هتاكل وتشبع وتقعد مع صحابك قعدة حلوة وتRamadan Nights براحتك وتتصور وتعمل ذكريات قد كدة وتروح بفلوس بجيبك عادي! يستاهل تروحله الرحاب ولا ميستاهلش؟

العنوان: السوق الشرقى – الرحاب٢ محل رقم ١١٤ بالقرب من بوابة ٢٣

التليفون: ٠١٠٣٢٢٢٧٩٧٧ / ٠٢٢٠٢٩٦١٦٣

واضح من الإسم طبعًا أن المكان ده بيشع بالRamadan Vibes. بس لو الإسم مش كفاية بالنسبة لكم، شكل المكان وأنواره هتجيبكوا من أول الشارع! بوجي وطمطم مبقالوش كتير شغال بس من كتر ما قعدته وأكله وأسعاره حلوة، في سنتين بس بقى من أكتر أماكن السحور اللي عليها ضغط في القاهرة كلها!

طبيعي البصة على صنية السحور بتاعتهم لوحدها أصلًا بتجوع!

العنوان: ش أحمد فخري بجوار حديقة الطفل متفرع من طريق النصر مدينة نصر.

التليفون: ٠١٠٠١٥٦٩١٧٥

لو ملكش مزاج لقعدة out door أو قعدة الطبلية وعايز تستقر في مكان شيك وهادي تعرف تتكلم فيه مع صحابك اللي بقالك شهر عايز تقابلهم، يبقى جاربي المكان المثالي بالنسبة لك. قعدة مريحة وشيك، مكان مكيف، ستاف لطيف، وأكل طعمه يهبل!

طب هنفلس ولا ايه؟ تصور لأ! عشان وجبة السحور (الشاملة فول وبيض وجبنة بطماطم وبطاطس وسلطة و زبادي وعيش ومياه) ب٧٥ جنيه شاملة الضرايب والخدمة! أيون يعني مش هتدفع عليهم قدهم ضرايب، تخيل؟ لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله!

العنوان: ٣ شارع بن الوليد، أمام سفارة سنغافورة في الدقي، عند ميدان بن عفان.

التليفون: ٠١٠١١١١٥٢٨٦

لو أنت أكيل وصاحب مزاج في أكلك ومش عايز تتسحر سحور عادي زي اللي بتاكله في البيت، يبقى خد صحابك واطلعوا على سحور نفيسة. المكان ده مسابش أكله غير لما حط عليها التاتش بتاعه، هتبقى بتاكل فول وطعمية كأنك بتاكلهم لأول مرة في حياتك! حتى البيض المدحرج مسابهوش في حاله!

ممكن مش أرخص مكان بس بعد ما تاكل وتشوف كميات الأكل وطعمه، هتحس أنك مدفعتش حاجة مقابل اللي كلته.

العنوان: عمر بن الخطاب، الماظة، مصر الجديدة في تيفولي دوم.

التليفون: ٠١٠٢٢٤٤٦٦٣٣

طبعًا مينفعش ننسى سكان كوكب أكتوبر وزايد الشقيق. مع أن طبلية هي أول خيمة سحور تتعمل في الشيخ زايد، صراحة قدروا يعلموا ويغطوا على الخيم اللي بتتعمل من سنين! مبدأيًا كدة عندهم نسانيس في أقفاص، يعني أنت أصلًا لو مش هتتسحر، لازم تروح تلعب معاهم!

بالنسبة للأكل والأسعار بقى، بيعملوا إختراعات غريبة وبيركزوا أوي مع شكل الأطباق بحيث أن الطبلية اللي هتقعد عليها تجوعك من منظرها أكتر ما أنت جعان. المفاجأة بقى أن أغلى طبق في المنيو عندهم ب25 جنيه!

ده غير مود الخيمة وقعدتها وعروض التنورة والمزيكا الشرقي اللي على طول بيعملوها، وعشان يبقى ختامها مسك، عاملين عرض مسرح عرايس الليلة الكبيرة في آخر خميس في رمضان!

العنوان : شارع البستان الشيخ زايد امام المنوفي الكبابجي

التليفون: ٠١١٥٦٩٦٦٢٢٣

كدة بقى خلاص محدش له حجة ومش هتعرفوا تخلعوا من السحور مع صحابكوا بحجة “المرتب لسه منزلش”، شوفلكوا حجة تانية بقى.