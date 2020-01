Start the quiz! لو قفشتي اللي بتحبيه بيكلم واحدة غيرك.. بيتصرف أزاي؟ بيقلب عليا الطرابيزة و يطلعني أنا اللي غلطانة بيفضل يدينى مبررات، دى زميلتى، دى صاحبتي.. بيعتذر وخلاص Correct! Wrong! - Continue >> لو قررتي تسافري مع اصحابك، هيوافق بسهولة؟ لا مش هيهتم أوي عادي Correct! Wrong! - Continue >> لما بتتخانقوا، مين اللى متعود يصالح التاني؟ أنا طبعًا هو Correct! Wrong! - Continue >> لما بتفتحي موضوع الجواز، بيتصرف أزاي؟ بيتصرف عادي وبيشجعنى عالموضوع بيتوتر وبيقول لسه بدري Correct! Wrong! - Continue >> أيه اكتر حاجة نفسك تتغير فيه؟ يهتم بيا أكتر يدينى حريتى أكتر يتعلم يصالحني Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook وقعتي في أنهي نوع باد بوي؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

