لو فيه خناقة تحت بيتك، هيكون إيه موقفك؟
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لما السما في مصر إحمرت قوي بطريقة غريبة وقت الغروب، حسيت بي إيه؟
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لما أهلك كلهم بيسافروا والبيت بيفضى عليك، بتعمل إيه؟
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عمرك أخدت فلوس أو العربية من ورا أهلك؟ بلاش كدب
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قول الصراحة، بتاخد عدية قد إيه؟
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لما بتخرج خروجة عادية مع صحابك، حتى لو على القهوة، بتبقى أنهي شخص في دول؟
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هل كنت من الناس إللي بتقعد في الدكة الأخيرة في المدرسة؟
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يا ترى شخصيتك هتحددلك أنهي فيلم عيد عشان تشوفه أما ينزل؟
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