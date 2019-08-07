لما بتخرج خروجة عادية مع صحابك، حتى لو على القهوة، بتبقى أنهي شخص في دول؟

إللي بيقعد يسمع للناس

إللي على طول عامل قلق

الرغاي جداً

إللي ماسك الموبايل ٢٤/٧