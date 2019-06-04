كان ايه دورك في تزيين الفصل قي المناسبات و انت في المدرسة؟

اللي بيبوظ كل حاجة

اللي بيشرف على التزيين

اللي مش بيشارك اساسا

اللي بيعلق كل حاجة

اللي بيجيب الزينة