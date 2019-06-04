ايه المسلسل اللي تابعته في رمضان؟
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ايه الحلويات الشرقية المفضلة ليك في العيد؟
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ايه اول حاجة بتعملها في نهار عيد الفطر؟
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ايه نوع الافلام اللي بتحبها اساسا؟
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بتسافر فين عادتا في اجازة العيد؟
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تفضل تروح حفلة مين من دول في العيد؟
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كان ايه دورك في تزيين الفصل قي المناسبات و انت في المدرسة؟
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عيدية العيد ايه بالنسبالك؟
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يا ترى شخصيتك هتحددلك انهي فيلم عيد عشان تشوفه؟
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