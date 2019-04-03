يوم 26 مارس، طالب في ثانوية عامة إسمه عمر سليمان فرجنا كلنا ازاي الواحد ممكن يغير حياته عن طريق تويتة واحدة، بس لو موجه التويتة دي للشخص الصح. في حالة عمر، الشخص الصح كان نجيب ساويرس.

قصة التويتة

عمر سليمان اللي في آخر سنة في ثانوية عامة كتب Tweet للملياردير نجيب ساويرس بيطلب منه يديله منحة لجامعة النيل يدرس Computer Science يا إما هيضطر يدخل تجارة.

@NaguibSawiris مينفعش تدي طالب ثانوية عامة غلبان زيي نفسه يدرس Computer Science منحة لجامعة النيل ولا اتوكل علي الله وأدخل تجارة؟ 😂😂 — Omar Soliman (@omars3liman) March 26, 2019

تويتة بسيطة وأكيد حد هيشوفها هيفكر أن صرح كبير زي نجيب ساويرس أكيد مش هيكون فاضي ولا مهتم يرد على حاجة زي كدة. بس المفاجأة بقى أن نجيب ساويرس رد فعلًا على عمر وبسرعة جدًا كمان.

رد نجيب ساويرس

في ظرف نص ساعة، نجيب ساويرس كان رادد على عمر وطلب منه يبعتله رقم تليفونه! وأكيد عمر متأخرش.

ينفع ابعتلى تليفونك https://t.co/s6V8BAXhL1 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 26, 2019

طبعًا -كما هو متوقع- عمر فرح جدًا برد ساويرس وانتظر مكالمته بفارغ الصبر!

انا اول مرة اترقب مكالمة زي كدا في حياتي والله 😂 انا عايز اعيط — Omar Soliman (@omars3liman) March 26, 2019

ايه اللي حصل بعد كدة؟

طبعًا لما شوفنا الTweets دي الموضوع أثار إهتمامنا جدًا وبقينا عايزين نعرف ايه اللي حصل بعد كدة ويا ترى عمر بجد استفاد ولا لأ، فتواصلنا معاه وسألناه.

لما سألنا عمر يه اللي حصل بعد ما بعت رقمه لساويرس، قالنا أن ساويرس طلبه بعدها بأقل من ربع ساعة، وسأله هو في سنة كام، وبعدين قاله أنه هيخلي مديرة مكتبه تكلمه تاني يوم.

عمر قالنا أن تاني يوم فعلًا مديرة مكتب ساويرس كلمته وقالتله أن لو عمر كان خلص ثانوية عامة، كانوا هيقدمولوا في تقديم السنة دي. بس بما أنه لسه في آخر سنة، فقالتله يشد حيله في المذاكرة ويخلص ثانوية عامة ويقدم في جامعة النيل، الكلية اللي هو عايزها، ويبعتلهم رسالة قبوله في الجامعة وساويرس هيتولى مصارف الأربع سنين جامعة كلهم.

عمر كلمنا عن أنه ازاي بيحلم بقاله سنين بأنه يدرس Computer Science وأنه فعلًا بيتعلمه لوحده وشغال فيه، ونفسه يتخرج ويشتغل مبرمج، وقالنا Wish me luck في ثانوية عامة، عشان لما يقدر يخلص إن شاء الله ويدخل الكلية اللي بيحلم بيها بمساعدة ساويرس.

الحقيقة عمر مش محتاج Luck، لأن بشجاعته دي هيقدر يحقق أي حاجة هو بيحلم بيها، زي ما ما هو في طريقه لأنه يحقق حلمه ويبقى مبرمج.

فرحة عمر

طبعًا عمر فرح جدًا بتفاعل وإهتمام ساويرس بيه، وكتبله Tweet تانية بيشركه فيها ويعبرله عن قد ايه هو ممتن وهيفضل ممكتن لكرمه لحد آخر نفس ليه.

I'm very grateful and thankful to you until the last breath in my life! 🙌❤️ @NaguibSawiris — Omar Soliman (@omars3liman) March 26, 2019

عمر سليمان التاني

بعد ما تجربة عمر سليمان (الأول) نجحت، ظهر عمر سليمان (تاني) وفي 3 ثانوي بردو كتب Tweet لنجيب ساويرس بردو وبيطلب منه أنه من الآخر كدة يعمل معاه حاجة شبيهة باللي عمله مع عمر سليمان الأولاني.

خلاص يا عم انجح و هات مجموع كويس و شوف الجامعةًاللي انت عايزها 😊 و بالتوفيق ان شالله https://t.co/4kVyXIeY4v — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 27, 2019

ولمفاجأتنا، ساويرس بردو رد على عمر وقاله “إنجح انت وشوف الجامعة اللي أنت عايزها”.

الحقيقة المفروض كلنا نتعلم من عمر، لأنه أثبت أن الواحد لو فكر بطريقة مختلفة ومخافش من حاجة ولا من حد، ممكن بحاجة بسيطة زي Tweet تشقلب حياتك وتحقق حلم كان شبه مستحيل.

احنا كلنا هندعي لعمر ومستنينه يجيب مجموع كويس ونشوفه بيدخل الجامعة اللي هو عايزها ويدرس في المجال اللي هو حابه، أما بالنسبة لنجيب ساويرس، فكلنا فخورين ومبهورين بتصرفه ده وإهتمامه العالي بالشباب ونتمى أنه يستمر ويساعد أكبر قدر ممكن من الشباب يحققوا أحلامهم زي عمر.