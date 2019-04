يوم 26 مارس، طالب في ثانوية عامة إسمه عمر سليمان فرجنا كلنا ازاي الواحد ممكن يغير حياته عن طريق تويتة واحدة، بس لو موجه التويتة دي للشخص الصح. في حالة عمر، الشخص الصح كان نجيب ساويرس.

عمر سليمان اللي في آخر سنة في ثانوية عامة كتب Tweet للملياردير نجيب ساويرس بيطلب منه يديله منحة لجامعة النيل يدرس Computer Science يا إما هيضطر يدخل تجارة.

تويتة بسيطة وأكيد حد هيشوفها هيفكر أن صرح كبير زي نجيب ساويرس أكيد مش هيكون فاضي ولا مهتم يرد على حاجة زي كدة. بس المفاجأة بقى أن نجيب ساويرس رد فعلًا على عمر وبسرعة جدًا كمان.

في ظرف نص ساعة، نجيب ساويرس كان رادد على عمر وطلب منه يبعتله رقم تليفونه! وأكيد عمر متأخرش.

طبعًا -كما هو متوقع- عمر فرح جدًا برد ساويرس وانتظر مكالمته بفارغ الصبر!

طبعًا لما شوفنا الTweets دي الموضوع أثار إهتمامنا جدًا وبقينا عايزين نعرف ايه اللي حصل بعد كدة ويا ترى عمر بجد استفاد ولا لأ، فتواصلنا معاه وسألناه.

لما سألنا عمر يه اللي حصل بعد ما بعت رقمه لساويرس، قالنا أن ساويرس طلبه بعدها بأقل من ربع ساعة، وسأله هو في سنة كام، وبعدين قاله أنه هيخلي مديرة مكتبه تكلمه تاني يوم.

عمر قالنا أن تاني يوم فعلًا مديرة مكتب ساويرس كلمته وقالتله أن لو عمر كان خلص ثانوية عامة، كانوا هيقدمولوا في تقديم السنة دي. بس بما أنه لسه في آخر سنة، فقالتله يشد حيله في المذاكرة ويخلص ثانوية عامة ويقدم في جامعة النيل، الكلية اللي هو عايزها، ويبعتلهم رسالة قبوله في الجامعة وساويرس هيتولى مصارف الأربع سنين جامعة كلهم.

عمر كلمنا عن أنه ازاي بيحلم بقاله سنين بأنه يدرس Computer Science وأنه فعلًا بيتعلمه لوحده وشغال فيه، ونفسه يتخرج ويشتغل مبرمج، وقالنا Wish me luck في ثانوية عامة، عشان لما يقدر يخلص إن شاء الله ويدخل الكلية اللي بيحلم بيها بمساعدة ساويرس.

الحقيقة عمر مش محتاج Luck، لأن بشجاعته دي هيقدر يحقق أي حاجة هو بيحلم بيها، زي ما ما هو في طريقه لأنه يحقق حلمه ويبقى مبرمج.

طبعًا عمر فرح جدًا بتفاعل وإهتمام ساويرس بيه، وكتبله Tweet تانية بيشركه فيها ويعبرله عن قد ايه هو ممتن وهيفضل ممكتن لكرمه لحد آخر نفس ليه.

I'm very grateful and thankful to you until the last breath in my life! 🙌❤️ @NaguibSawiris

— Omar Soliman (@omars3liman) March 26, 2019