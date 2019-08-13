في ناس كتير مش بتترحم من التجمعات العائلية إسبوعياً، لكن الغالبية العظمى بقى بيقيموا عليهم الحد لو فوتوا التجمعات ديه في المناسبات المهمة بالذات، زي عيد الأضحى إللي إحنا فيه ده بالظبط.

بعيداً عن إن أكيد في ناس بتتبسط بالتجمعات ديه وبتشوفها طريقة مهمة نوطد بيها صلة الرحم ونقرب من عائلتنا، بس فيه ناس كتير بتضايق وبتحاول على قد ما تقدر ماتروحش التجمعات أو العزومات ديه.

معظم الناس ديه بيبقوا إللي في أواخر سن المراهقة أو العشرينات عموماً؛ يا ترى ليه بقى الناس ديه بطلت تستمتع بالتجمعات العائلية وبقوا عايزين يفوتوها بأي طريقة؟

الموضوع ده بشكل كبير راجع للحاجات إللي بيسمعوها والكلام السخيف إللي بقى بيتوجهلهم كل عزومة، وبالذات كل ما يتقدموا في السن كشباب.

إحنا بقى جمعنالكوا ٥ حاجات سخيفة من إللي بيتقالوا/بيتسئلوا في التجمعات:

إمتى نفرح بيك/بيكي؟ مش هنشوف عيالكوا؟

وديه جملة مستفزة جداً لأي حد سواء عنده خطط جواز ولا لا، كفاية إنها بتطلع كل الإنسكيوريتيز إللي جوانا. إفرض أنا معقد من الجواز، إفرض عندي مشاكل في الخلفة، إفرض لسة خارج من تجربة فاشلة؛ ليه تسألني حاجة زي كده؟

أخبار صحابك الناجحين إيه؟

الجملة أو السؤال ده بقى بيطلع اما مثلاً واحد صاحبك يكون لسة مترقي أو شاري شقة ولا عربية والخبر يوصلهم؛ يقعدوا يسألوك عليه كأنهم عارفينه بس لمجرد إنهم يقللوا منك و حتى لو مش ده غرضهم، للأسف معظم الوقت ده إللي بيتفهم وبيتحس، جو المقرنات المؤذي وغيره.

انت ليه بقيت مختفي؟

هنا بقى أه بيبقوا عايزين يسألوا عليك ويشوفوا إيه أحوالك بس دايماً الجملة ديه بالذات بيبقى غرضها إنهم يلقحوا بالكلام إنك قاطع بيهم ومش بتسأل عليهم وإن إبن خالتك حازم على طول عندهم. وساعات كتير مش بيبقى في تقدير لأي حاجة انت بتمر بيها.

وكان لزمتها إيه الجامعة إللي دخلتها ديه / الشغل/التخصص إللي دخلته/إختارته؟

ديه بقى للأسف بتبقى فقرة ندب الحظ وإللي هو انت لو بتحكي وتشكي عادي من جامعتك أو شغلك زي أي حد، يقعدوا يحسسوك إن ديه غلطتك إنك إخترت التخصص ده أو المكان ده مع إنهم حذروك؛ ده غير طبعاً إنهم بيحسسوك إن إللي انت فيه ده مالوش أي قيمة بالذات مقارنة بباقية شباب العيلة أو حتى صحابك.

مين صاحبك إللي كان عملك منشن ده؟

طبعاً كلنا عارفين إن عاداتاً العيلة بتحب تشوف إحنا بنعمل إيه على الإنترنت وتقعد تترقب بقى مين عملنا تاج في إيه، فلما حد جديد، بالذات من الجنس الأخر بقى يعملك منشن في حاجة ويبانلهم بيبقى يا نهار تلقيح و أسئلة متطفلة ملهاش إجابات.

ده غير التحقير من أي حاجة انت كبني أدم بتحبها أو التقليل من شأنك أو إنجازاتك في أي حاجة بتتكلم عليها/بتحبها/بتعملها، لمجرد إنهم مش فاهمين الحاجة ديه أو هي ببساطة مش على هواهم.

طبعاً مش كل الأهالي ولا العائلات بيعملوا كده، وزي ما قلنا في الأول: في ناس كتير بتتبسط بالتجمعات ديه، و فيه ناس أكتر بتراعي الخصوصيات والمشاعر ومش بتعمل ولا بتسأل الحاجات ديه؛ بس للأسف الكلام إللي قلناه برده ساعات كتير بيحصل وبيكون السبب في إننا نقصد نفوت الأوقات إللي المفروض نستمتع بعليتنا فيها.

قلنا، إيه أكتر حاجة من الكلام ده بتضايقك أو ممكن تخليك فعلاً تتجنب التجمعات؟ وإيه من الأسئلة ديه بتشوفها عادي ومش مهينة أو متطفلة خالص؟ وإيه أصلاً علاقتك بالتجمعات؟