رمضان في مصر طول عمره له طعم تاني، بالذات زمان. كل حاجة فيه كان ليها طعم مختلف، الشوارع والبيوت والجو وحتى الأكل والشرب. من صغرنا ومن قبل حتى ما نعرف يعني ايه صيام واحنا بنحب رمضان ونستناه من الشهر للشهر.

حاجة من الحاجات الرئيسية اللي كانت بتخلينا كأطفال تمانينات وتسعينات نحس برمضان واحنا صغيرين كانت الشخصيات الرمضانية والبرامج اللي مكنتش بتيجي إلا كل سنة مرة، من كرتون بقى لفوازير وبرامج مقالب. حاجات كتير كانت بتخلي لرمضان طعم تاني، طعم كلنا مفتقدينه دلوقتي. عشان كدة قلنا نفتكر مع بعض شوية من الحاجات دي اللي أكيد واحشانا كلنا.

1. بكار

سواء كنت كبير أو صغير، متحاولش تقنعنا أنك مكنتش بتتفرج كل فطار على أبو كف رقيق وصغير، وكتحاولش بردو تقتعنا أنك مش حافظ الأغنية وبتغنيها لحد دلوقتي!

2. رشيدة

معروف طبعًا أن أكتر من نص اللي كانوا بيتفرجوا على بكار (اللي هو كل الناس) كانوا بيتفرجوا مخصوص عشان رشيدة، وبالذاتالأطفال. دي رشيدة يعني!

3. بوجي وطمطم

يمكن بالنسبة لجيل دلوقتي اللي مفيش حاجة تبهره، بوجي وطمطط دول شوية puppets عادي يعني، لكن بالنسبة لجيل التسعينات والتمانينات اللي كبروا معاهم، بوجي وطمطم دول صحابنا اللي كانوا بيزورونا كل رمضان ونستناهم من السنة للسنة.

4. عم شكشك

صحيح الشخصيات الرئيسية في مسلسل بوجي وطمطم كانوا بوجي وطمطم، بس عم شكشك بالنسبة لنا كان زيه زيهم ويمكن أهم كمان. وكتير مننا كان ومازال (آه مازال) بيتفرج على المسلسل مخصوص عشان نسمع عم شكشك وهو بيقول “هات العصاية يا ولد!”.

5. فطوطة

كانت متعة من متع السنة اللي بنستناها من السنة للسنة هي فوازير الأفلام ׀ فطوطة. منظر العبقري سمير غانم وهو في بدلته الخضرة المبهوقة ولا صوته المسرسع وهو بيقول أي حاجة كان بيدخل البهجة لقلوبنا. لحد دلوقتي صورة بس من صور فطوطة بتفكرنا بزمن طفولتنا الجميل وتخلي رمضان القديم يوحشنا أوي.

6. فوازير نيللي وشريهان

معروف طبعًا أن فوازير ورقص وغنا وإستعراضات فوازير نيللي وشريهان اللي كانت بتيجي في رمضان خلت نص بنات مصر عايزين يبقوا شريهان لما يكبروا والنص التاني عايزين يبقوا نيللي.

بس الحقيقة مجاش ولا هيجي زي الاتنين دول…

7. الكاميرا الخفية: زكيا زكريا

زكيا زكريا هو تقريبًا لحد دلوقتي برنامج المقالب الوحيد اللي كل الناس أجمعت عليه وحبته، عشان بردو هو تقريبًا برنامج المقالب الوحيد اللي ليه طعم وبيضحك بجد.

مين مكانش بيجري على التلفزيون أول ما يسمع صوت التتر بتاعه من بعيد ويتلم مع عيلته حوالين التلفزيون عشان يشوفوا العبقري إبراهيم نثر هيعمل مقلب في مين إنهارده.

دول جزء صغير من حاجات كتير أوي إديت لرمضان زمان طعم مختلف الجيل الجديد عمره ما هيفهمه. قولولنا بقى أنتوا كمان في الcomments ايه فارق معاكوا أكتر حاجة ومخليكوا مفتقدين رمضان بتاع زمان.