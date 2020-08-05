من أكتر الحاجات، لو مش أكتر حاجة يعني، اللي بتحمسنا في الصيف والسفر هي التان. أو إننا واثقين إننا هنرجع من يومين السفر دول واخدين لون برونزي وشكلنا هيفضل مختلف فترة كويسة. التان بتخلي اللبس شكله أحلى، البشرة بتلمع وشكلها صحي بدل اللون الباهت شويه اللي كلنا بنخرج بيه من الشتا أو لما مانشوفش شمس كتير.



نيجي بقى للمهم، منتجات التان أو الـ tanning oils, creams and spray ons عادة يأما بتبقي بأرقام فلكية يأما العادي منها شوية بيكون تأثيره ضعيف أوي. والأهم، أنهم منتجات كلها كيماويات قوية وضارة للبشرة. طب ايه الحل؟ دورنا وسألنا شويه ولاقينا كذا طريقة طبيعية ممكن نعمل بيهم تان من حاجات موجودة في البيت!

التان بالجزر



أيوه ده حقيقي، الطريقة دي كذا حد جربها وقالنا عليها كويسة جدًا. كل اللي هتحتاجيه هو جزرتين كبار ونص لتر مايه وسكر بني.

هتغلي المايه على النار و تقطعي الجزر شرايح صغيرة وتحطيها في المايه بعد ماتغلي ومعاه كوباية سكر كبيرة وسبيه يبرد. بعدها حطي الخليط في أي بخاخو ورشيها علي جسمك وكرري ده كل متنشف وبعد كذا مرة أغسلي جسمك بمايه باردة!

بيبي أويل ،كركم، والمستردة



تاني طريقة مكوناتها أكتر شوية. هنجيب نص برطمان مستردة ونزود عليها شوية كركم (أيوه من بتاع الاكل ده) و هنخففهم بشوية بيبي أويل. هنحط الخلطة دي على جسمنا وهنطلع نقعد في الشمس أو حتي في البلكونة لمدة 20-30 دقيقة بس. الطريقة دي بردوا قرينا عنها كتير وسمعنا ناس بتحكي أزاي جابت معاهم نتيجة سريعة كتير.

زيت جوز الهند



لو مش عايزة خلطات كتير ومحتاجة بس زيت تسمير طبيعي تاخديه معاكي وأنتي رايحة البحر، دي تقريبًا أحسن وصفة موجودة. هتغلي 5 أكياس شاي أخضر ولما يبرد هتزودي عليهم ربع كوباية زيت جوز هند ومعلقة زيت لوز وحطيهم في بخاخ برضو وكره الtanning oil بتاعك جاهز!

دول أكتر طرق متجربين وبيتقال عنهم كلام حلو بس أكيد في طرق تانية كتير. أفضلهم بالنسبالنا هي الطريقة الطبيعية tan وهي إنك تقعدي في الشمس. طبعًا عشان تتجنبي أضرار ده، يفضل تعملي كده من الساعة 8-11 ويفضل تقعدي نص ساعة أو ساعة إلا ربع بعد طبعًا متحطي واقي الشمس. هاه، ناوية تجربي أنهي طريقة منهم؟ ولو جربتي منهم حاجه أو تعرفي وصفة تانية سهلة عرفينا ايه هي ورأيك فيها!