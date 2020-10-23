لو سألت أهلك مين أشهر عطار في مصر، أول اسم هيتقالك هو خضر العطار. شهرة المكان راجعة لأسباب كتير، منها إن نجيب محفوظ كتب عنه في الثلاثية (بين القصرين – قصر الشوق والسكرية) وإن أول إعلان عطارة اتعمل في التليفزيون كان لخضر العطار.

في المقال ده هنتكلم عن مشوار خضر العطار وازاي أولاده من بعده نجحوا إنهم يحافظوا على تاريخه ومكانته لسنة 2020!

البداية

مصر مليانة محلات عطارة، بس مش كتير هتفتكر اساميهم، وده اللي غيره خضر سنة ١٩٤٥ لما فتح محل عطارة صغير بفاترينة واحدة. وعشان الحاج خضر شغوف بالعطارة وشاطر فيها، ده بقى دافع ليه إنه يتعلم ويفهم أكتر عن الأعشاب والزيوت وأنواعها وبلادها. واللي خلى الناس تثق فيه أكتر هو إنه فضل مميز بأسعاره اللي في متناول إيد كل الناس. وقدر بعدها يبني أكبر اسم عطارة في مصر سنة ١٩٧٠، والناس بقت بتجيله من كل مكان في البلد.

مش بس كده، المعلم خضر كان صاحب رؤية وكان عنده نظرة أبعد للمستقبل. ولإنه فاهم أهميه التسويق في أي مشروع، عمل قسم دعاية وإعلان وبعدها عمل أول إعلان لمحل عطارة في التليفزيون وساعتها انتشر بشكل ضخم، لإن اللي غناه هو مطربنا الشعبي العظيم أحمد عدوية. ومن بعد اللحظة ديه، مشاهير كتير كانوا بيصوروا عنده في المحل أفلام ومسلسلات. لو ماشوفتوش الإعلان قبل كده، هو ده!

أولاده من بعده

بعد وفاة الحاج خضر الكبير، ولاده قرروا يكملوا من بعده ويزودوا عاللي أبوهم بناه. ابنه المعلم مصطفى خضر مسك الإدارة من بعده، وطور المكان أكتر وعمل قسم استيراد وتصدير. وفي وقت إدارته فتح “أكاديمية خضر” اللي اتشهرت بكونها أول مكان بيعلم فن العطارة وأصول الأعشاب وخلطها. ومع كل التقدم ده، قدر الحاج مصطفى يحافظ على هوية المكان وروحه زي ما والده سابها بالظبط.

في الوقت ده، كانت شهرة المكان وسمعته زادت لدرجة إن الناس كانت بتيجي لخضر العطار من اسكندرية وأسوان. لو في فرح أو سبوع أو تجهيز عروسة، ماكنوش بيفكروا مرتين هيروحوا فين. خاصة لإنه كمان مشهور بمنتجات معينة زي “المغات” اللي بتتحضر في السبوع المصري التقليدي و “خرز البقر” اللي بيساعد على زيادة الوزن بسرعة وبطريقة طبيعية.

وقبل ما الحاج مصطفى يسيب الإدارة لولاده محمود ومحمد، اتأكد الأول انهم قد المسؤولية ديه. وفعلًا، ولاده ماسكين الإدارة حاليًا ومكملين على نفس طريق ابوهم وجدهم. علشان كده، هتلاقي المكان لسه محافظ على هويته الشعبية المحبوبة، لكن دايمًا بيتطور ويتجدد. من الحاجات الجديدة اللي دخلت عطارة خضر هي قسم التجميل اللي متخصص في منتجات العناية بالبشرة والشعر. أما الأكاديمية، فحاليًا بقى ليها أكتر من فرع في القاهرة زي فروع حي المعز والعباسية، والمفروض هيكون ليها فرع قريب في سيتي ستارز. الأهم بقى، إن الأكاديمية بقت موجودة أونلاين للناس اللي حابة تشتري من البيت.

اللي مخلي المكان مكمل وبيكبر ويتطور وعمره ما وقف محلك سر هو أولًا الإدارة الصح، من أول الحج خضر الكبير لغاية الأولاد والأحفاد، وثانيًا العمال والموظفين اللي فاهمين في الشغلانة وبيحبوها. علشان كده عطارة خضر بتنجح أكتر يوم عن يوم وسابقة دايمًا بمراحل وخطوات.

لو لسه ماروحتش محلات عطارة الحاج خضر، فاحنا بننصحك تزورها قريب. هناك هتلاقي كل حاجة ممكن محتاجها لعطارة البيت أو لأي مناسبة عندك. أما لو عندك مشكلة معينة، فهتلاقي ناس فاهمة بجد تقدر تثق فيهم وفي منتجاتهم وانت مغمض!