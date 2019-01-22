من كام يوم كان فرح الأميرة فوزية-لطيفة بنت الملك أحمد فؤاد الثاني، وكان فرح عائلي جميل في سويسرا وده فكرنا بكل الأفراح الملكية الجميلة اللي بنشوفها في العالم، فحبينا نفكركم إننا إحنا كمان عندنا نفس الـ Royalty.

عشان كدة تعالوا نفتكر مع بعض شوية من أفراح العيلة المالكة علي مر العصور:

الأميرة فوزية-لطيفة:

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كان فرح الأميرة فوزية-لطيفة بنت آخر ملوك مصر الملك أحمد فؤاد الثاني علي مهندس الالكترونيات الفرنسي “سيلفيان هنودو”، في احتفالية عائلية بسيطة في بيت والدها في جينيف سويسرا، وعلمونا إن البساطة هي رمز من رموز الفخامة.

الملكة فريدة علي الملك فاروق:

كان فرح الملكة فريدة علي الملك فاروق في 20 يناير 1038 من أعظم و أفخم الأفراح اللي شافتها البشرية؛ الاحتفالات كانت مالية الشوارع والميادين في الجمهورية كلها وحتي النيل كان مليان بالزينة و البلد كلها كانت بتحتفل حقيقي.

الأميرة فوزية وولي العهد الايراني:

كان فرح الأميرة فوزية أخت الملك فاروق علي ولي العهد الايراني في الوقت ده “محمد رضا بهلوي” من أكبر الأفراح اللي حصلت في الشرق الأوسط بعد فرح الملك فاروق والملكة فريدة. كان الفرح في 16 مارس 1939 وبعدها عملوا حفل تاني وكان حفل نسائي اقامته الملكة نازلي لكل سيدات القصر و بنات العائلات الكريمة و كان العالم كله بيتكلم علي طرق الاحتفال الرائعة و هذا الزفاف.

الملكة ناريمان و الملك فاروق الأول:

كانت الملكة ناريمان زوجة الملك فاروق الثانية وأم ولي عهده الوحيد أحمد فؤاد و كان الفرح يوم 6 مايو 1951 وكان فرح راقي جدآ وكان باين جمال و رقة الملكة ناريمان و رقي الاحتفالات المصرية.

أفراح الأنجال:

أفراح الأنجال هو تعبير أطلق على حفلات زفاف أولاد الخديوي إسماعيل واللى تمت سنة 1873 واستمرت لـ40 يوم متتالية بمعدل 10 أيام لكل أمير٠

وكان الاحتفال بزواجهم أعظم أفراح هذا العصر، ولسه العالم كله بيتحاكى بفخامة الأفراح دي واللى سجلتها ورسمتها ونشرت عنها الكثير من الجرائد الانجليزية والفرنسية فى ذلك الوقت. يوجد حتى الآن شارع بالقاهرة اسمه ( شارع افراح الأنجال) المتفرع من شارع القصر العينى تخليدا لهذا اليوم.

و بكدة نكون اتكلمنا علي بعض الافراح الملكية العظيمة وعرفنا ازاي كان الفخامة طابع مصري مستمر معانا حتي الآن.