الشتا خلص، رمضان خلص، الامتحانات خلصت والوقت اللي كلنا مستنيينه من زمان جه أخيرًا، وقت المصيف والساحل والقعدة في المياه بالنهار والخروج بالليل.

طبعًا قبل ما نهج من حياتنا في القاهرة ونهاجر الساحل طول الصيف لازم نوضب نفسنا ونستعد كويس. وده مش بس معناه توضيب هدوم ومايوهات. ده معناه الإستعداد للصيف صح، وأكتر حاجة محتاجة توضيب وإستعداد في الصيف، هي بشرتك وشعرك.

عشان على قد ما بننسط في المياه والشمس، بنزعل اما نرجع ونلاقي بشرتنا وشعرنا تعبانين ومرهقين ومتبهدلين من مياه البحر والشمس والرطوبة والجو.

عشان نساعدكوا تتجنبوا ده وتقدروا تحافظوا على بشرتكوا وشعركوا و شكلهم في آخر الصيف زي أوله، جمعنالكوا قايمة بالمنتجات اللي لازم تسيبواها مكان في شنط السفر بتاعتكوا:

1. تنضيف البشرة

– غسول

قبل اي حاجة لازم البشرة تكون نضيفة. وده مش معناه اننا نغسل وشنا وخلاص، لازم نختار الغسول الصح. زي Neutrogena Hydro Boost Water Gel Face Cleanser. ده يعتبر الغسول المثالي لحر وبهدلة الصيف. لأنه بيعتمد بشكل أساسي على تنضيف البشرة من غير ما تنشفها.

– ماسك

الغسول لوحده مش كفاية طبعًا عشان نحافظ على نضافة بشرتنا في الصيف. لازم نهتم بتنضيف مسام البشرة بعمق وتغذية المسام عشان نعوض الضرر اللي بتتعرضله في الصيف.

حاجة من الحاجات اللي هتساعد في ده هو The Super Hydrator-Neutrogena Hydro Boost Hydrogel Mask. الماسك ده بيركز على ترطيب المسام الداخلية بفيتامينات وسيرم معالج عشان يعوض ضرر الشمس والحر والرطوبة. وبعد تنضيفها كويس، بيجي وقت الترطيب.

2. الترطيب

طبعًا في الصيف ومع الحر المرعب اللي عندنا، البشرة -مهما كانت دهنية- بتتعرض للجفاف. وده بيسبب تغير في لون والpigmentation بتاع البشرة وتشقق وتقشير وحاجة آخر بهدلة.

عشان نمنع ده لازم نهتم بترطيب بشرتنا مرتين تلاتة اربعة اكتر من العادي. فلازم نختار كريم أو جيل مرطب يرطب البشرة كويس من غير ما يخليها تعرق أو تكون زيوت. معادلة صعبة طبعًا بس مش مستحيلة.

Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturiser مش بس بيركز على ترطيب البشرة، ده بيشتغل على انه يعوض المسام عن المياه اللي بتفقدها في الصيف والحر. طبيعته الخفيفة بتخليه مناسب للبشرة الحساسة ودي حاجة كلنا محتاجينها في الصيف.

3. الحماية من الشمس

صيف يعني شمس، وشمس يعني بهدلة للبشرة وأضرار غير معدودة. عشان كدة لازم نختار كريم واقي من الشمس قوي ومضمون.

Neutrogena Hydro Boost City Sheild Hydrating Lotion SPF 25 مش بس بيحمي البشرة من الشمس، ملمسه ووزنه الخفيف وكونه خالي من الكحول بيخليه بيتميز عن كل الكريمات الواقية من الشمس عشان بيدي المسام فرصة تتنفس من غير ما تتضر بالشمس والتراب.

4. ميك آب

– DD Cream

مش معنى اننا هنهتم بنضافة بشرتنا، اننا نستغنى عن الميك آب. الصيف بيحتاج ميك آب خفيف ومش مضر عشان ميأذيش البشرة أكتر ما هي بتتأذي في الصيف. فلازم نستخدم مستحضرات خفيفة مخصوص للصيف غير اللي بنستخدمها في العادي. يعني مثلًا بدل الfoundation العادي بتاعك، إستخدمي DD cream. كده هتقدري تحققي نسبة تغطية عالية إلى حد ما من غير ما يرهق المسام ولا يضرها.

من أحسن الDD creams اللي متوفرة حاليًأ هو Nuxe DD Cream، لأنه بيدي تغطية خفيفة فبيداري عيوب البشرة من غير ما يحمل عليها زي الfoundation. في نفس الوقت كون أن فيه نسبة SPF بتخليه يحمي البشرة من الشمس وممكن في الحالة دي تستغني بيه عن الsun screen. وكمان يصلح للإستخدام مع كل أنواع البشرة فمش هتقلقي أنه ميمشيش مع بشرتك.

– Blush

كتير مننا عندننا هوس الblush اللي بنمشي فيه في كل حتة بنروحها عشان منقدرش نستغنى عنه. في المصيف ده بيبقى صعب عشان مش بنمشي بشنطة سفرنا في ايدينا وهنقعد نطلع بقى علب وفرش.

الحل البديل والمثالي في الحالة دي هو الBlush Stick. ومن أحسن الBlush Sticks اللي بتدي نتيجة حلوة جدًا وثابتة هو الEssence Blush Stick. ألوانه مناسبة جدًا للصيف وخامته الكريمي بتخلي الapplication بتاعه سهل والfinish بتاعه طبيعي جدًا. وحجمه مناسب أنك تحطيه في جيبك ويكون معاكي في أي حتة تروحيها من غير شنطة ولا وجع دماغ!

– Mascara

الماسكارا العادية بتاعة كل يوم وبالذات بتاعة المناسبات متنفعش في الصيف وبالذات بالنهار، مش بس هيبقى شكلها مبالغ فيه، لأ كمان ممكن تسيح من الشمس أو المياه وتبهدل الدنيا طبعًا. عشان كدة البديل المثالي هو الماسكارا الشفافة.

ومن أفضل أنواع الماسكارا الشفافة والمثالية للصيف والمصيف هي Deborah Love My Lashes Transparent Mascara. بتدي volume للرموش ولمعة خفيفة من غير ما يكون شكلها صارخ أو مش مناسب للنهار.

– BODY MAKEUP

مينفعش نكون في موسم المصيف والمايوهات وننسى ميك آب الجسم. وأحسن حاجة تساعدنا نحقق لمعة التان اللي كلنا بنحلم بيها دي هي ال Urban Ducks Shimmery Body Oil و Shimmery Powder Mask.

بيدوا لمعة للجسم ويخلوا شكله صحي وtanned من غير ما يكون شكله مش طبيعي أو glittery زيادة عن اللزوم. وفي نفس الوقت أسعارهم كويسة وفي متناول الإيد.

5. الشعر

طبعًا من أكتر الحاجات اللي بتتضرر في الصيف هي شعرنا (سواء محجبات أو لأ)، المياه المالحة والرطوبة والشمس بتضر الشعر وتأذيه مهما كان متغذي حلو وطبيعته كويسة. بس بردو لازم نحاول أننا نقاوم على قد ما نقدر عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه. وعشان ده يحصل لازم نختار الحاجات اللي هنحطها على شعرنا خلال الوقت ده بمنتهى الحرص.

– الشامبو

أما بننزل المياه في المصيف، يا إما بننزل البحر فشعرنا يغرق ميا مالحة مليانة سولفات، با لإما بننزل حمام سباحة فشعرنا يغرق ميا مليانة كلور. في الحالتين شعرنا بيُجهد ويُرهق جدًا، فلما نروح ونيجي نغسله لازم نختار شامبو يعوض ولو شوية من الضرر ده أو على الأقل خالص ميزودوش.

Loreal Frizz-Defy Shampoo هو أكتر شامبو مناسب للوضع ده لأنه معمول مخصوص للشعر المعرض للرطوبة وخالي تمامًا من أي سولفات أو أملاح أو مواد كيميائية فكمان مبيأثرش خالص على لون الشعر المصبوغ.

– البلسم

لأن Loreal Frizz-Defy Conditioner بردو مخصص للتعامل مع الشعر الهايش والمتضرر بسبب الرطوبة والحرارة، هو البلسم المثالي للإستخدام في الصيف وبالذات في وقت المصيف. وبردو لأنه خالي تمامًا من أي سولفات أو أملاح، بيبقى حنين جدًا على الشعر ومبيأثرش عليه.

– السيرم

زي ما نبقى عايزين نمنع الرطوبة من أنها تجنن شعرنا وتخليه يهيش، بنبقى بردو عايزين شكله ميبقاش مزيت أو دهني. المعادلة الصعبة دي محتاجة حاجة تتحكم في الرطوبة والشعر الهايش، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ومبتحملش على الشعراية.

Frizz Finish Oil-In-Serum هو الإختيا المثالي لتحقيق المعادلة الصعبة دي. كونه بيتكون من مزيج من الزيون الطبيعية زي زيت الأرجان بيخليه يغذي الشعر من جذوره ويقويه، وكونه معمول في هيئة سيرم مش زيت، بيخليه خفيف على الشعر وبيديله لمعة خفيفة وصحية وملمس ناعم من غير ما يكون شكله مزيت أو دهني.

دول كانوا إقتراحات قايمة على تجاربنا احنا، بس طبعًا ممكن يكون عندوا اقتراحات أحسن مننا، فمتنسوش تقولولنا في الcomments ايه أكتر حاجات ضرورية بالنسبة لكم أنكم تاخدوها معاكوا في شنط سفركوا وأنتوا طالعين المصيف؟