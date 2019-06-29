كلنا بنمر بأوقات في حياتنا بنكون حاسين فيها بحاجات مش فاهمينها ولا عارفين نتعامل معاها. كتير مننا بيحاول يتجاهل المشاعر دي، نقول فترة وهتعدي، أو هما شوية زعل وهيروحوا لحالهم.

بس زي أي مشكلة، تجاهلها بيخليها أكبر وأسوأ، تجاهل حالتنا النفسية، هيخلها تسوء وتكون أصعب في التعامل معاها.

عشان كدة لازم يكون عندنا وعي كافي بنفسنا ونكون قادرين نعرف امتى الموضوع فعلًا “شوية زعل وهيروحوا لحالهم”، وامتى الموضوع يكون محتاج تدخل من حد متخصص وفاهم عشان يساعدنا نتعامل مع اللي بنمر بيه ونخرج منه بأقل خساير.

للأسف مش كلنا عندنا الوعي ده أو بناخد بالنا امتى بيجي الوقت اللي بنحتاج فيه مساعدة، عشان كدة قررنا نعرفكوا ال٧ علامات اللي لو عندكو أو بتمروا بيها، يبقى لازم تطلبوا مساعدة من طبيب أو متخصص نفسي، وبأسرع وقت…

١. على طول تعبان جسديًا ومش عارف ليه ولا في سبب ولا تشخيص طبي لتعبك ده.

حاجة من الحاجات اللي بنسمعها كتير وبنعديها هي “أنا تعبان ومش عارف مالي”. أما تحس بتعب جسدي طول الوقت، وعندك أعراض مرضية وإعياء غير مبرر ومناعتك دايمًا ضعيفة ومفيش ولا دكتور ولا تحليل ولا أشعة مفسرة تعبك ده، ده معناه أن السبب نفسي مش جسدي. ومحتاج فعلًا تشوف دكتور بس دكتور نفسي.

من الأعراض دي اللي ممكن تكون متعلقة بسبب نفسي، هي شعور الوجع في البطن أو الزغزعة في البطن بالذات أما تكون بتمر بضغط نفسي وتوتر عصبي وقلق. بردو من الأعراض الشائعة اللي بتكون غير مبررة، هو الصداع المذمن والمتكرر واللي في أغلب الأحيان بيسبب إضطرابات في النوم.

٢. مش قادر أقوم من السرير الصبح

نتيجة لأن حالتنا النفسية ليها تأثير كبير جدًا على حالتنا الجسدية، لما بنكون مش كويسين أو حالتنا الذهنية والنفسية مش كويسة، بنكون على طول مجهدين و معندناش طاقة لأبسط المهام اليومية اللي مش بتتطلب أي مجهود فبتكون عبأ وحمل كبير بالنسبة لنا حتى لو كانت اننا نقوم من السرير الصبح.

الأحسن أننا مننتظرش لحد ما نوصل للمرحلة دي. وأول ما نبدأ نحس بكدة نلجأ لدكتور نفسي عشان يساعدنا نفهم ايه اللي مخلي دماغنا متقلانا ومخليانا مش عارفين نتحرك حتى.

٣.الإعتماد بشكل كبير على الأدوية أو أي نوع من المواد الكيماوية عشان تتعايش في حياتك

لو لقيت نفسك بتاخد أدوية كتير أو بتعتمد بأي شكل على إستهلاك مواد خارجية زي الكحول والسجاير والعقارات المخدرة عشان تقدر تتعايش وتتأقلم مع حياتك اليومية. أو حتى لو كنت بتفكر بس في استخدامهم او بتحتاجهم كتير. ده معناه انك بتلجأ لمخدرات موضعية تخدر بيها مشاعر انت محتاج تتعامل معاها وتتخطاها.

دي من أخطر الأعراض والعلامات انك محتاج تشوف دكتور نفسي وعلى طول. عشان لو اتأخرت، هتوصل لمرحلة انك مش قادر تعيش من غير المواد دي وممكن يتحول لإدمان. أو شئ أسوأ.

٤. أداءك في الشغل أو الدراسة متغير للأسوأ

طبيعي لما تكون دماغك فيها حاجات كتير وتعباك ذهنيًا، أداءك الذهني هيتأثر. يعني تركيزك هيقل، هتتشتت أسهل وأسرع، واهتكمامك مش هيكون متركز على الشغل أو الدراسة. فبالتالي أداءك هيبدأ يتأثر ويسوء وتبدأ تاخد feedback من الشغل أو نتايج من الجامعة مش مرضي أو مش كويس.

دي لازم تكون علامة بالنسبة لك أنك تفكر تلحق نفسك وتروح لدكتور يساعدك في المشاعر والأفكار اللي مأثرة عليك وواخدة كل تفكيرك ومخلياك مش عارف تتفاعل مع حياتك اليومية قبل ما تخليك تخسر شغلك وتبوظلك حياتك.

٥. كل العلاقات اللي في حياتك بتتأثر وتسوء

لما تكون انت مش كويس ومش عارف تهتم بنفسك، طبيعي مش هتعرف تهتم بالناس اللي بتحبهم. وانا تكون مش عارف تكون مبسوط مع نفسك ولوحدك، مش هتعرف تبسط اللي حواليك. فده بيخليك تتغير وتكون في حالة متسمحش أنك تركز مع حد أو تهتم بيه. فطبيعي العلاقات اللي في حياتك هتتأثر.

صحابك هيحسوا انهم مش لاقيينك أو انك مقصر في حقهم. أهلك هيبقوا قلقانين عليك ومش فاهمين مالك وحاسينك واخد جنب بينهم. وطبعًا لأن مشاعرك وحالتك النفسية بتكون مسيطرة عليك بشكل كبير، التواصل بينك وبين الإنسان أو الإنسانة اللي مرتبط بيهم هيختفي. وطبعًا ده هيأثر على العلاقة وممكن يؤدي إلى انها تنتهي.

للزم متستناش لحد ما حالتك النفسية تبعد كل اللي بتحبهم عنك، عشان ساعتها هتكون لوحدك، وهيكون أصعب بالنسبة لك أنك تتعافى. فلازم تلحق نفسك وتطلب مساعدة من متخصص قبل ما توصل للمرحلة دي.

٦. مبقتش مهتم بالحاجات اللي كنت بتحبها قبل كدة

كلنا عندنا هوايات، حاجات بنحب نعملها وبتدخلنا نوع من انواع السعادة او البهجة. بس لو الحاجات دي بدأت متعملش اللي كانت بتعمله قبل كدة، مبقناش مهتمين نعملها، مبقتش بتبسطنا أو بتمثلنا حاجة، خسرت قيمتها يعني، يبقى ده معناه ان احنا بنعاني من مبادئ اكتئاب وعشان كدة الحاجات اللي كانت بتبسطنا مبقتش بتدخلنا اي سعادة.

لو تجاهلنا ده واستمرينا في حياتنا بنفس الطريقة، هنوصل لمرحلة ان مفيش اي حاجة في حياتنا بتبسطنا وهنكون مش قادرين نواكب حياتنا او نتعايش من قدر الحزن اللي احنا عايشين فيه. عشان كدة لازم اما نبدأ نحس بكدة، نشوف متخصص نفسي ويساعدنا نتعامل مع الإكتئاب ونتحكم فيه قبل ما يسيطر على حياتنا.

٧. مشاعرك بتكون حادة أوي لدرجة أنها بتسيطر عليك

كلنا بنزعل، وبنتعصب، وبنقلق. بس أما يحصل ده لأبسط الأسباب، أو يحصل بشكلل متكرر، أو يحصل بشكل مبالغ فيه لدرجة أن مشاعرنا تكون قوية وعنيفة جدًا فمنعرفش نتعايش أو نتعامل بشكل طبيعي أو نتخطى الموقف اللي حسسنا بكدة، ده معناه أن مشاعرنا مضطربة وده دايمًا بيكون نابع من أن حالتنا نفسية أو ذهنية مضطربة ومحتاجين نتعامل معاها وبسرعة قبل ما تسيطر علينا أكتر وتخلينا نخسر حاجات كتير من حياتنا.

من أعراض الموضوع ده أنك تكون بتجيلك نوبات قلق ونوبات زعر، وحالات غير مفسرة من الحزن القوي والمزمن، أو العصبية المبالغ فيها.

صحتنا النفسية بنفس أهمية صحتنا الجسدية، اهتمامنا بيها لازم يكون بنفس أولوية اهتمامنا بجسمنا. الإكتئاب خطورته مبتقلش عن مرض القلب أو السرطان، وإضطرابات القلق بتؤثر على جودة الحياة زي أي مرض مزمن، عشان كدة إهمالها ليه عواقب كبيرة وخطيرة.

طلب المساعدة عمره ما كان عيب واللجوء لمتخصص نفسي عشان يساعدك تحافظ على صحتك النفسية عمره ما كان ولا هيكون عيب، العيب بجد هو إهمال العلامات التحذيرية دي وتجاهلها لحد ما الحالة تسوء وتخسر حياتك وكل اللي بيحبوك. أو أسوأ توصل لمرحلة أنك أنت بنفسك تستغنى فيها عن حياتك.

كفاية ندفن راسنا في الرمل، جه الوقت اللي ناخد فيه خطوة لمصلحتنا ونهتم بنفسنا صح. قبل فوات الأوان.