الصيف بيشد بس كمان المطاعم والكافيهات كلها رجعت تاني! دلوقتي أنسب وقت ترجع عادتك القديمة وتنزل تفطر الصبح في مكان لطيف قبل الزحمة. وعشان كده قررنا نفكرك بأحسن خمس أماكن جربناهم وحبيناهم في الفطار..

T S Sublime

المكان ده الناس بتتكلم عليه بقاله فترة والحقيقة هو يستحق ده. هو للأسف لسه مافيهوش مكان للقعدة بس لو عايز تفطر مخبوزات فرنسية بالوصفات الأصلية لازم تجرب الفطار من عندهم. صحاب المكان من فرنسا وحقيقي بيعملوا كل حاجة بحب وإحترافية. المكان في مدينة نصر ولازم تروح بدري شوية عشان تلحق!

Ralph German Bakery

لسه ماجربتش الفطار هناك؟ لو لا، يبقى لازم تعمل كده في أسرع وقت. لو روحت دهب قبل كده اكيد سمعت عن حلاوة فرعهم هناك. حابين برضوا نقولك إن فرع المعادي نفس الكلام كده من حيث الأكل، القهوة والقاعدة!



Qahwa

قهوة في الشيخ زايد من الأماكن اللي دايمًا بننصح بيها في الفطار. قعدته لطيفة وفطاره حلو. مشكلته بس إن اللإختيارات فيه محدودة شوية. بس لو بتدور على مكان هادي تفطر وتشتغل فيه الصبح أو تتجمع فيه مع صحابك ده هيبقي مناسب جدًا.



Munch & Bagel

لو انت من محبين البيجل يبقى أكيد المكان ده في الزمالك هيعجبك. لو ماجربتوش قبل كده بننصحك بيه جدًا عالفطار. أسعاره أعلى من المتوسط حاجة بسيطة بس قدام إنه فريش وأكل جودته عالية يعتبر معقول. ولازم تجربوا مرة بيجل السالمون والكريم تشيز بتاعهم!



Bubblicious

لو ماسمعتش عن “البوبا” قبل كده، حابين نقولك إن ده اول مكان في مصر بيعملها. بس غير كدة، المكان ده في الزمالك بيعمل فطار كويس اوي كمان. فرنش توست، وافل و بان كيكس وواحد Bubble Tea ومش هتعرف تبطل تروح هناك!

هاه، ناويين تفطروا فين المرة الجاية؟