دايمًا كأهل، بنبقى فاكرين أننا أكيد أكتر ناس عارفه مصلحة ولادها وإزاى نتصرف معاهم لو حصلهم مشكلة. بس دى مش دايمًا بتكون الحقيقة، ساعات كتير الأهل يبقوا فعلاً عايزين لأولادهم الأحسن وده اللي أحيان كتير بيترجم لأفعال وكلام ممكن يأذيهم بدل ما يكون مفيد ليهم. وعلشان كده، وفي وسط اللي بيحصل دلوقتي في مصر من تضامن مع ضحايا اعتداءات التحرش والإغتصاب، دي خطوات لازم الأهل يعملوها فى حالة تعرض الأبن او الإبنة للإغتصاب أو التحرش.

حاول تفضل هادي، حاول تصدق كلامها من غير أسئلة وماتبينش نيتك للثأر من المعتدى دلوقتي

أكيد لازم تبقى إيجابي وتبلغ عن الشخص المعتدي أو المغتصب، بس بلاش وبنتك أو إبنك جاى يعترفلك وهو كله خوف ورعب تسب وتشتم وتقول انا هعمل وهعمل عشان مش ده اللي هو محتاج يسمعه في اللحظة دي.. يُفضل إنك تحتويه/ا برد فعل هادي وتطمنه/ا.

بلاش تبادر بتقديم النصيحة

بلاش تنهال على الضحية في الوقت ده بالنصائح والإرشادات ازاى تتعامل مع حقيقة اللي حصل. بالعكس، اديها المساحة إنها هي تعبر عن اللي عايزاه ومحتاجاه فى الوقت ده. سيبها براحتها تمامًا و بلاش نعلق بسلبية على أى وسيلة تأقلم هى تختارها حتى لو إختارت السكوت.

التعامل مع الضحية لازم يكون طبيعي جدًا

أصعب حاجه الضحية بتتعامل معاها هى فكرة إنه بقى مُغتصب، الحياة كلها شكلها بتتغير في عين الشخص ده، أفضل طريقة للتعامل معاه هو إنك تعامله بشكل عادي، من غير ما تحسسه بإن فيه حاجة اتغيرت فيه، تعرض شخص لحادثة من النوع ده ولا بيخليه شخص أسوأ ولا أحسن، هو نفس الشخص، علشان كده مهم يحس إن الحياة مكملة بشكل طبيعي لإن ده هيساعده في تجاوز الحادثة نفسيًا بشكل كبير، طبعًا مع مراعاة اننا مانفتحش الموضوع معاه قدام أي شخص تاني أو إننا نتناقش في الموضوع إلا لو هو حابب يتكلم عنه في الوقت المناسب ليه هو.

“إحنا معاكي في اللي يريحك، لو حابة نقدم بلاغ دلوقتي أو عايزة تشوفي دكتور الأول”

مافيش صح وغلط أوى فى المواقف دى. الصح هو اللي بتحدده الضحية وبتشوف إنه أنسب ليها في الوقت ده، ممكن تبقى عايزة تبلغ عن الحادثة بس مش دلوقتي. ممكن ماتبقاش عايزة تبلغ خالص لأسباب خاصة بيها وده هتعرفه بعدين. ممكن تكون محتاجة تتكلم الأول مع دكتور أو متخصص نفسي. أيًا كانت رغبة الضحية، لازم نريحها.

اللي تقدر تساعد بيه هنا هو انك توضحلها الإختيارات المتاحة قدامها، وهي تختار من الإختيارات دي الأنسب ليها من غير ضغط

عرفها أرقام الأماكن اللي بتقدم دعم للمرأة فى حالات التحرش والإغتصاب

الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة: 15115



مباحث الإنترنت: 108- 0227921490