القاهرة6 أغسطس 2026 – أدرجت فوربس الشرق الأوسط السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، ضمن قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026،تقديرًا لدوره القيادي في تعزيز نمو المجموعة وترسيخ مكانتها كإحدى أكبر شركات السيارات في المنطقة، من خلال قيادة استراتيجية توسع طموحة عززت حضورها في السوق المصري والإقليمي.

للاطلاع على قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 الكاملة يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.forbesmiddleeast.com/lists/top-100-ceos-2026/