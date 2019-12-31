بما إننا خلاص بنودع ٢٠١٩، حبينا نقفلها قافلة لذيذة كده معاكم بإننا نشاركم أكتر ١٠ كويزات انتوا

حابتوها وجابت أعلى المشاهدات على موقع المجلة السنة ديه، والجدير بالذكر إننا هنا في أيدنتيتي حققنا

فوق ال٤٠،٠٠٠،٠٠٠ مشاهدة وده كله طبعاً بفضل متابعنا وقرائنا اللي دايماً بنحاول نقدملهم أفضل محتوى

وعلشان إحنا عارفين انتوا قد إيه بتحبوا الكويزات بتاعتنا وفيه كتير منكم بيستنوها كمان، عملنالكم الليستة ديه عشان تعرفوا إيه اللي جاب أعلى نسبة مشاهدة ولو فوتوا حاجة منهم تلاقوها هنا وتعملوها

١– انت مين من شخصيات الباشا تلميذ؟

واضح طبعاً إن كان في إجماع على حازم حازم وبسيوني بسيوني زي ما انتوا شايفين بما إن كويز الباشا تلميذ كان جايب أعلى مشاهدات في كويزات ٢٠١٩ عندنا، لو فوتوا دوسوا على اللينك عشان تعرفوا انتوا إنجي برنسيس الجامعة ولا مين بالظبط

٢– انت مين من ابطال فيلم “حب البنات”؟

في ٢٠١٩، في ناس كير قوي كات عايزة تعرف هما مهيب الناشؤاتي ولا كريم الشرقاوي ولا ماتبقاش تتحجج باللين يا كابتن، لو لسة ماعرفتش، إلحق ادخل على اللينك

٣-انت مين من شخصيات ابو العروسة الجزء الاول و الثاني؟

طبعاً إحنا مش محتاجين نتكلم عن أشهر مسلسل مصري في القترة الأخيرة، حب الناس لمسلسل أبو العروسة كان باين من كتر ما دخلوا وعملوا الكويز

٤-فاكر نفسك عارف كل قفشات عبله كامل؟

في ناس كتير قوي تفوقت على نفسها في الإجابة على الكويز ده، لو لسه مادخلتش تشوف انت عارف كل قفشات عبله كامل ولا لا، يبقى لازم تعرف حالاً

٥- انت مين من شخصيات مسلسل “اهو دا اللي صار”؟

مش محتاجين نتكلم طبعاً عن قد إيه المسلسل ده كان قالب السوشيال ميديا في ٢٠١٩، ده سبب كافي يخلي الناس تخش تشوف هي مين من شخصياته، يوسف الأول ولا التالت؟

٦- انت مين من شخصيات مسلسل “الحقيقة والسراب”؟

قد يكون ده تاني أشهر مسلسل اتعمل منه ميمز وكوميكس على السوشيال ميديا طول السنة ويمكن قبل كده كمان – وبتقول تاني عشان أكيد مسلسلات أحمد عبد العزيز ومشاهده الطريفة جات في المركز الأول – المهم إنها ماكنتش مفجأة خالص إن ناس كتير قوي دخلت تشوف هي باسم أبو السعود ولا ثريا أبو الفضل ولا مين من الباقي، إنما قلنا، انت طلعت مين؟

٧– أنت مين من زوجات الحاج متولى؟

الصراحة، إحنا شايفين إن طبيعي جداً كل الناس تبقى عايزة تعرف هما مين من مراتات الحاج متولي، إحنا غالباً عملنا الكويز ده أصلاً عشان حنموت ونعرف، انتوا مين بقى؟ أمينة ولا نعمة الله ولا مديحة ولا ألفت؟

٨– أنت مين من شخصيات عائلات المسلسلات المصرية؟

الدراما المصرية حقيقي مليانة بالعائلات الكبيرة اللي تخليك تحتار يا ترى شخصيتك بتنتمي فين، عشان كده ناس كتير دخلت على الكويز ده بغرض تحديد هوية عائلتهم المصرية اللي على الشاشة

٩-أنت من أنهي عيلة أو هاوس في جيم أوف ثرونز؟

قوي بقى “Winter is coming” جملة واحدة بس اللي حنقولها

١٠– انت مين من نجوم السوشيال ميديا في مصر؟

نجوم السوشيال ميديا في مصر لا يعدوا ولا يحصوا زي ما اتوا شايفين كده، وطبعاً إختلافهم الكبير خلى الناس عايزة تعرف شخصيتهم ماشية مع مين، الدحيح، عادل شكل، أوباما المصري ولا مروان يونس؟

قولولنا، إيه أكتر واحد فيهم عملتوه وإتبسطوا بالنتيجة اللي طلعتلكوا أو حتى إستغربتوها؟