إيه أحسن فيلم كوميدي في دول؟ سيد العاطفي البيه البواب يوم مالوش لازمة فيلم ثقافي عسل أسود مين أحسن شخصية في الكبير أوي؟ فزاع هدية الدكتور ربيع أشرف هجرس أنهي أكتر حاجة فاجأتك من دول عن أحمد مكي؟ إنه نص جزائري ونص مصري مش مصري بس إن أخته هي إيناس مكي اللي هي هي روزالين بتاعة مستر حاج عبدالغفور إنه أخرج حبة حلقات في "جرايز أناتومي" مصر لحظات حرجة إنه غلب محمد رمضان وعمل ست شخصيات في الكبير إيه أحسن إيفيهات من دول؟ طبقية، يعني كل واحد بياكل في طبق لوحده تعالي أتفرجي على الفيلم ده، بيحكي عن فلوكة غرقت بسبب النجاسة أنا بحملك المسؤولية كاملة يا كبير، أمك حامل اديني الإكس بوكس أبوس إيدك أمي بتموت لو ممكن تغير حاجة في نفسك هيكون نفسك في إيه؟ أبقى حساس أكتر أبقى هلاس أكتر أبقى شجاع وجرئ هو مش حاجة نفسية بس يا ريت يبقى معايا فلوس زيادة لا أنا زي ما أنا كويس الصاحب ليه عند صاحبه كام حاجة؟ إيه ده هو الصاحب ليه عند صاحبه حاجات أصلاً ستة لا ولا في حاجات ولا حاجة هما ثلاثة باين مش عارف ولله جاوب بصراحة: أحمد مكي مع هشام ماجد وشيكو أجمد ولا أحمد فهمي مع هشام ماجد وشيكو؟ مع فهمي أجمد ولا واحد—الأجمد يبقى مكي مع كاست الكبير مع مكي أجمد

